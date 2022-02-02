Spor Süper Lig ekibinde başkan, yıldız futbolcusu hakkında sert konuştu Cevap gecikmedi
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Süper Lig ekibinde başkan, yıldız futbolcusu hakkında sert konuştu: Cevap gecikmedi

Çaykur Rizesporlu futbolcu Loic Remy, Kulüp Başkanı Tahir Kıran’ın kendisi ile ilgili yaptığı, “Loic Remy hiçbir şekilde sözleşme feshine yanaşmıyor. Bundan böyle asla Rizespor forması giymeyecek” açıklamayı sosyal medya hesabından sözleşmesini hatırlatarak, kalem ve kağıt ekleyerek paylaştı.

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Haber Merkezi DHA
Süper Lig ekibinde başkan, yıldız futbolcusu hakkında sert konuştu: Cevap gecikmedi
Loic Remy

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Loic Remy krizi yaşanıyor. Başkan Tahir Kıran, dünyaca ünlü yıldızı takımdan göndermek isterken, 35 yaşındaki oyuncu ise takımdan ayrılmak istemiyor.

"Sürekli bir bahanesi var"

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, Loic Remy ile ilgili yaptığı açıklamada, "Remy Rizespor forması giymeyecek. Hiçbir şekilde anlaşma yoluna gitmiyor. İşi gücü 'ben sakatım.' 26 gün 'ben pozitifim' diyerek Fransa'da kaldı. 100 Euro verdi, 'pozitif' raporu aldı, 26 gün sonra Rize'ye geldi. Beyefendi bir antrenmana çıktı, sonra 3 ile 6 hafta sakat. Zaten 15 hafta kaldı" ifadelerini kullandı.

  • Altına imzasını attı
  • Remy, sosyal medya hesabından, başkan Kıran'ın, “Tahir Kıran: Loic Remy hiçbir şekilde sözleşme feshine yanaşmıyor. Bundan böyle asla Rizespor forması giymeyecek” açıklamalarını sözleşmesi vurgusu yaparak kalem ve kağıt ekleyerek paylaştı.

Loic Remy'nin paylaşımı
Loic Remy'nin paylaşımı
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