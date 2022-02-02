Süper Lig ekibinde başkan, yıldız futbolcusu hakkında sert konuştu: Cevap gecikmedi

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Loic Remy krizi yaşanıyor. Başkan Tahir Kıran, dünyaca ünlü yıldızı takımdan göndermek isterken, 35 yaşındaki oyuncu ise takımdan ayrılmak istemiyor.

"Sürekli bir bahanesi var"

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, Loic Remy ile ilgili yaptığı açıklamada, "Remy Rizespor forması giymeyecek. Hiçbir şekilde anlaşma yoluna gitmiyor. İşi gücü 'ben sakatım.' 26 gün 'ben pozitifim' diyerek Fransa'da kaldı. 100 Euro verdi, 'pozitif' raporu aldı, 26 gün sonra Rize'ye geldi. Beyefendi bir antrenmana çıktı, sonra 3 ile 6 hafta sakat. Zaten 15 hafta kaldı" ifadelerini kullandı.

Altına imzasını attı

Remy, sosyal medya hesabından, başkan Kıran'ın, “Tahir Kıran: Loic Remy hiçbir şekilde sözleşme feshine yanaşmıyor. Bundan böyle asla Rizespor forması giymeyecek” açıklamalarını sözleşmesi vurgusu yaparak kalem ve kağıt ekleyerek paylaştı.

Loic Remy'nin paylaşımı