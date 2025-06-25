Süper Lig kulüpleri istiyordu! Altınordu fiyatını belirledi

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu’nun 20 yaşındaki kalecisi Serhat Öztaşdelen, gösterdiği performansla transferin gözde oyuncularından biri haline geldi. U20 Milli Takımı’nın da kalesini koruyan Serhat için Kocaelispor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Gaziantep FK, İzmir ekibiyle temasa geçti. Kırmızı-lacivertlilerde genç file bekçisi için 1 milyon Euro talep etti,.