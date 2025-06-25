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Süper Lig kulüpleri istiyordu! Altınordu fiyatını belirledi

Süper Lig kulüpleri istiyordu! Altınordu fiyatını belirledi

12:3025/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
IHA
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Serhat Öztaşdelen, bu sezon 13 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.
Serhat Öztaşdelen, bu sezon 13 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

Altınordu, 2004 doğumlu kalecisi Serhat Öztaşdelen’i transfer etmek isteyen takımlardan 1 milyon Euro talep ediyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu’nun 20 yaşındaki kalecisi Serhat Öztaşdelen, gösterdiği performansla transferin gözde oyuncularından biri haline geldi. U20 Milli Takımı’nın da kalesini koruyan Serhat için Kocaelispor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Gaziantep FK, İzmir ekibiyle temasa geçti. Kırmızı-lacivertlilerde genç file bekçisi için 1 milyon Euro talep etti,.


En ciddi girişimi Süper Lig’in yeni ekiplerinden Kocaelispor yaparken, tarafların pazarlık aşamasında olduğu kaydedildi. Bonservis bedeli konusunda anlaşılması halinde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.


Geçtiğimiz sezon kırmızılı-lacivertli formayla 5’i play-off müsabakası olmak üzere toplam 37 lig maçına çıkan Serhat Öztaşdelen, 13 karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başardı.


2004 doğumlu kaleci, U20 Milli Takımı’nda oynaması nedeniyle forma giyemediği Karaköprü Belediyespor deplasmanı dışındaki tüm lig maçlarına ilk 11’de başladı.

#Altınordu
#TFF 2. Lig
#Serhat Öztaşdelen
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