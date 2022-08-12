Süper Lig maçları Hollanda’da canlı yayımlanacak

Süper Lig maçlarını bu sezon Hollanda kanalı da canlı verecek.
Hollanda'nın Ziggo Sport Kanalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sezon Süper Lig maçlarını yayımlayacağını duyurdu.
Ziggo Sport Kanalı, Süper Lig'de ilk olarak 14 Ağustos Pazar günü Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayı yayımlayacak.
COME TO... 𝐙𝐈𝐆𝐆𝐎 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓! 🇹🇷
De Turkse SüperLig zie je vanaf nu live op Ziggo Sport 🍿
De eerste wedstrijd! ↯
⚔️ Alanyaspor – Besiktas
⏰ Zondag, 20:40 uur
📺 Ziggo Sport Voetbal#ZiggoSport #SüperLig pic.twitter.com/KYiz7h6LhW
COME TO... 𝐙𝐈𝐆𝐆𝐎 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓! 🇹🇷