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Süper Lig maçları Hollanda’da canlı yayımlanacak

Hollanda'da yayın yapan Ziggo Sport Kanalı, bu sezonki Süper Lig maçlarını canlı vereceğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Süper Lig maçları Hollanda’da canlı yayımlanacak
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Süper Lig maçlarını bu sezon Hollanda kanalı da canlı verecek.

Hollanda'nın Ziggo Sport Kanalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sezon Süper Lig maçlarını yayımlayacağını duyurdu.

Ziggo Sport Kanalı, Süper Lig'de ilk olarak 14 Ağustos Pazar günü Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayı yayımlayacak.

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