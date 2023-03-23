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Spor

Süper Lig maçlarına iftar ayarı

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, 2 Nisan Pazar günü saat 20:30'da oynanacak.

Haber Merkezi
14:41 . 23/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı golsüz eşitlikle sona ermişti.

Ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı golsüz eşitlikle sona ermişti.

Süper Lig'de 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. hafta programları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Ramazan ayı dolayısıyla akşam maçlarının iftar saatlerine göre düzenlendiği bildirildi.


Buna göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak.



27. hafta

Fenerbahçe-Beşiktaş (2 Nisan Pazar 20.30)


29. hafta

Trabzonspor-Beşiktaş (16 Nisan Pazar 20.30)


30. hafta

Başakşehir-Fenerbahçe (19 Nisan Çarşamba 20.30)


32. hafta

Beşiktaş-Galatasaray (30 Nisan Pazar 19.00)



33. hafta


Galatasaray-Başakşehir (8 Mayıs Pazartesi 20.00)






#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#TFF
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