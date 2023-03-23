Süper Lig maçlarına iftar ayarı

Ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı golsüz eşitlikle sona ermişti.
Süper Lig'de 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. hafta programları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Ramazan ayı dolayısıyla akşam maçlarının iftar saatlerine göre düzenlendiği bildirildi.
Buna göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak.
Fenerbahçe-Beşiktaş (2 Nisan Pazar 20.30)
Trabzonspor-Beşiktaş (16 Nisan Pazar 20.30)
Başakşehir-Fenerbahçe (19 Nisan Çarşamba 20.30)
Beşiktaş-Galatasaray (30 Nisan Pazar 19.00)
33. hafta
Galatasaray-Başakşehir (8 Mayıs Pazartesi 20.00)