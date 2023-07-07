Süper Lig yeni sezon topu

TFF başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetimi 11 Temmuz'da başta MHK olmak üzere kurulları belirleyecek. MHK başkanlığı için kulislerde adı gecen Cüneyt Çakır'ın kulüpler tarafından veto edildiği öğrenildi.Lale Orta'nın göreve devam etmesi bekleniyor.