Süper Lig yeni sezon topu

2023-24 sezonu kullanılacak top.
Türkiye ligleri için özel olarak tasarlanan yeni futbol topu ; Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve Kadın Futbol Süper Ligi'nde oynanacak tüm müsabakaların resmi futbol topu olacak.
Topun üzerindeki geometrik desenler, geleneksel Türk çini sanatında kullanılan motiflerden ilham alıyor. Desenlerin oluşturduğu şekil, aynı zamanda geleneksel sema gösterilerinde ortaya çıkan estetik hareket düzenini sembolize ediyor.
Yeni sezonda tüm profesyonel liglerde kullanılacak resmi futbol topu, Puma mağazalarında ve puma.com'da satışa sunuldu.