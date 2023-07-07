|
Spor

Süper Lig yeni sezon topu

TFF, 2023-24 sezonunda maçlarda kullanılacak topu tanıttı. Yeni toptaki Türk çini sanatı detayı dikkat çekti.

11:37 . 7/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
2023-24 sezonu kullanılacak top.

2023-24 sezonu kullanılacak top.

Türkiye ligleri için özel olarak tasarlanan yeni futbol topu ; Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve Kadın Futbol Süper Ligi'nde oynanacak tüm müsabakaların resmi futbol topu olacak.


Özel desen kullanımı bir ilk olma özelliğini taşıyor

Topun üzerindeki geometrik desenler, geleneksel Türk çini sanatında kullanılan motiflerden ilham alıyor. Desenlerin oluşturduğu şekil, aynı zamanda geleneksel sema gösterilerinde ortaya çıkan estetik hareket düzenini sembolize ediyor.


Yeni sezonda tüm profesyonel liglerde kullanılacak resmi futbol topu, Puma mağazalarında ve puma.com'da satışa sunuldu.


TFF bu gönderi ile tanıttı:


#TFF
#Süper Lig
#Puma
32 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TFF 2023-2024 sezonu topunu tanıttı