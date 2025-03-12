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Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu

19:0712/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
IHA
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Cihan Aydın
Cihan Aydın

Trendyol Süper Lig’de 28. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında heyecan cuma, cumartesi ve pazar oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray, cuma günü Antalyaspor'u ağırlayacak.


Trendyol Süper Lig’de 28. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:


Cuma

20.30 Galatasaray - Antalyaspor: Ozan Ergün


Cumartesi

13.30 Gaziantep FK - Kayserispor: Arda Kardeşler

16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler

20.30 Konyaspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

20.30 Başakşehir-Trabzonspor: Mehmet Türkmen


Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Bodrum FK: Kadir Sağlam

16.00 Atakaş Hatayspor - Sivasspor: Çağdaş Altay

16.00 Göztepe - Eyüpspor: Yasin Kol

20.30 Fenerbahçe-Samsunspor: Cihan Aydın




#Süper Lig
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Trabzonspor

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