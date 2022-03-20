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Süper Lig'de ayrılık: Görevini bırakıyor

Altay'da teknik direktör Serkan Özbalta, Sivasspor mağlubiyeti sonrasında istifasını yönetime sunacağını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde ayrılık: Görevini bırakıyor
Serkan Özbalta, maç öncesi Rıza Çalımbay ile poz verdi.

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay, 30. hafta maçında Sivasspor'a konuk oldu. İzmir ekibi son dakikada yediği golle mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

Altay'da teknik direktör Serkan Özbalta, maçın ardından yaptığı açıklamada görevini bıraktığını duyurdu.

"Takıma zarar vermek istemiyorum"


Özbalta, "İki ayımı dolu dolu geçirdim. Gecem gündüzüm bambaşka bir seyre döndü. Oyuncularla birlikte çok büyük fedakarlık yaptık. Altay yönetimine istifamızı sunacağız, onlar gerekli değerlendirmeleri yaparlar. Zihnimiz çok fazla yoruldu. Takıma da zarar vermek istemiyorum. Dediğim gibi istifamı sunacağım, kararı yönetim verecek" ifadelerini kullandı.



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