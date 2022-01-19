Süper Lig'de bir maç daha yarıda kaldı

Rize'de, Çaykur Didi Stadyumunda Çaykur Rizespor ile Fraport Tav Antalyaspor karşıya geldi. Saat 17.00'da başlayan karşılaşma yoğun kar yağışı altında devam etti. Ancak kar yağışının etkisini artırması üzerine karşılaşmanın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, maçı 23'üncü dakikada tatil ettiğini açıkladı. Hakem, oyuncular ve teknik heyet soyunma odalarına gitti. Karşılaşmanın yarın aynı saatte oynanacağı açıklandı.

Dün oynanan Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor karşılamanın ilk yarısı oynanmış ancak ikinci yarı olumsuz hava koşuları nedeniyle hakem Ümit Öztürk tarafından tatil edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmanın ileri bir tarihte devam etmesi yönünde karar verdiğini duyurmuştu.

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Bugün oynanacak olan Kayserispor-Başakşehir maçı saat 17.00'dan 18.00'a alınmıştı.



