Süper Lig'de gecenin gündemi Barış Alper Yılmaz

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda sol bekte mücadele eden Barış Alper Yılmaz gösterdiği performansla gündem oldu.

Asıl mevkisi forvet olan milli futbolcu Pendikspor maçının son bölümünde sol bekte mücadele etmiş ve hocası Okan Buruk'un alkışını almıştı. Adana Demirspor maçına da sol bekte başlayan genç oyuncu, Yusuf Sarı'ya birçok pozisyonda üstünlük sağladı ve takımı adına olumlu bir performans gösterdi.

Barış Alper Yılmaz, OPTA verilerine göre Galatasaray-Adana Demirspor maçının en çok ikili mücadele kazanan oyuncusu oldu.

Barış Alper Yılmaz'ın istatistikleri;

🔸Topla Buluşma: 71

🔸Pas İsabet: %83

🔸Uzun Pas: 1/3

🔸Kilit Pas: 2

🔸Uzaklaştırma: 3

🔸Top Kapma: 3

🔸İkili Mücadele: 10/16

Barış Alper Yılmaz ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları şunlar;





🔥Maçın adamı Barış Alper Yılmaz mükemmel oynadı bugün. pic.twitter.com/5d717YJf9h — Futbol_10 (@Futbol10gs) December 8, 2023









Barış Alper Yılmaz sol bek performansı pic.twitter.com/JwVr1d0HRC — Enes (@Enesizm23) December 8, 2023



