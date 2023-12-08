|
Spor

Süper Lig'de gecenin gündemi Barış Alper Yılmaz

Galatasaray-Adana Demirspor maçının en çok konuşulan ismi Barış Alper Yılmaz oldu. Milli futbolcu sol bek çıktığı karşılaşmada gösterdiği performansla herkesin takdirini kazandı.

22:25 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 22:45 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Barış Alper Yılmaz - Galatasaray
Barış Alper Yılmaz - Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda sol bekte mücadele eden Barış Alper Yılmaz gösterdiği performansla gündem oldu.

Asıl mevkisi forvet olan milli futbolcu Pendikspor maçının son bölümünde sol bekte mücadele etmiş ve hocası Okan Buruk'un alkışını almıştı. Adana Demirspor maçına da sol bekte başlayan genç oyuncu, Yusuf Sarı'ya birçok pozisyonda üstünlük sağladı ve takımı adına olumlu bir performans gösterdi.

Barış Alper Yılmaz, OPTA verilerine göre Galatasaray-Adana Demirspor maçının en çok ikili mücadele kazanan oyuncusu oldu.

Barış Alper Yılmaz'ın istatistikleri;

🔸Topla Buluşma: 71

🔸Pas İsabet: %83

🔸Uzun Pas: 1/3

🔸Kilit Pas: 2

🔸Uzaklaştırma: 3

🔸Top Kapma: 3

🔸İkili Mücadele: 10/16

Barış Alper Yılmaz ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları şunlar;





#Galatasaray
#Adana Demirspor
#Süper Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı? İllere göre sorgulama ekranı