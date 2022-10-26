Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı: Ali Palabıyık'a maç verilmedi

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İtalya'nın yeni başbakanı Giorgia Meloni: Bize Başkanlık Sistemi lazım

İtalya’da geçen ay yapılan seçimleri kazanan aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi'nin lideri Giorgia Meloni başbakan olarak ilk konuşmasını parlamentoda yaptı. Meloni hükümet programını açıkladığı konuşmasında Batı’ya ve yabancı yatırımcılara güven vermeye çalışırken, ülkeye yarı başkanlık sistemi getirmeyi planladıklarını da söyledi.