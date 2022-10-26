Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı: Ali Palabıyık'a maç verilmedi

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’de 12. hafta heyecanı 28 Ekim Cuma, 29 Ekim Cumartesi, 30 Ekim Pazar ve 31 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden haftanın hakemleri duyuruldu.
Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler şöyle;
- 28 Ekim Cuma
- 20.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Bahattin Şimşek
- 29 Ekim Cumartesi
- 14.30 Konyaspor - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
- 20.00 Alanyaspor - Gaziantep: Arda Kardeşler
- 30 Ekim Pazar
- 14.30 Ankaragücü - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
- 17.00 Beşiktaş - Ümraniyespor: Tugay Kaan Numanoğlu
- 17.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
- 20.00 İstanbulspor - Fenerbahçe: Mustafa Kürşad Filiz
- 31 Ekim Pazartesi
- 20.00 Sivasspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
- 20.00 Medipol Başakşehir - Giresunspor: Mert Güzenge
Süper Lig'de 12. haftada görev yapacak hakemler açıklandı pic.twitter.com/oRgyu8pD7S
Süper Lig'de 12. haftada görev yapacak hakemler açıklandı pic.twitter.com/oRgyu8pD7S— SPOR (@yenisafakspor) October 26, 2022