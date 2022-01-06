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Süper Lig'de hakemler belli oldu

Süper Lig'de bu hafta görev alacak hakemler açıklandı. Ligin ikinci yarısının açılış maçı olan Trabzonspor- Yeni Malatyaspor mücadelesine Fırat Aydınus atandı.

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Haber Merkezi AA
Süper Ligde hakemler belli oldu
Fırat Aydınus

Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın

  • 20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

8 Ocak Cumartesi

  • 13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
  • 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mustafa Kürşad Filiz
  • 16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Sarper Barış Saka
  • 19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor: Arda Kardeşler

9 Ocak Pazar

  • 13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır
  • 16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: Hüseyin Göçek
  • 16.00 Yukatel Kayserispor-Altay: Yaşar Kemal Uğurlu
  • 19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

10 Ocak Pazartesi

  • 20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Halil Umut Meler
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