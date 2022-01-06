Süper Lig'de hakemler belli oldu

Dünya

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nden çağrı: Türk dünyası olarak biz bize yeteriz

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halil Kanak, Kazakistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Kanak yaptığı açıklamada "Biraz dirayetli dik duruş bu olumsuzlukları çözmeye yetecektir.. Unutmayın Türk Dünyası olarak 350 milyonluk koca bir aileyiz.. Biz bize yeteriz. Başka yerlerde çözüm aramanıza da gerek yoktur." ifadelerini kullandı.