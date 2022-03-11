Süper Lig'de iki hakem daha listeden çıktı: Maç yönetmek istemediler

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Deniz Çoban, Süper Lig'de iki hakemin daha bu hafta maç yönetmek istemediğini bildirdi.
Çoban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
- "Halil Umut Meler ve Arda Kardeşleri en çok eleştirenlerin başında geliyorum. Ama Umut ve Arda’nın yaptıkları bu kahramanlık, yaşadıkları sürece unutulmayacak. Tebrik ediyorum. Arda ve Umut’la beraber Türkiye’nin 5 FIFA kokartlı hakemi maç yönetmeyecekler. 7 FIFA kontenjandan sadece 2’si görev almaya devam ediyor."
Öte yandan MHK'nın mevcut hakem listesinde yer alan Ümit Öztürk'ün de görevine son verebileceği belirtildi.