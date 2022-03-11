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Süper Lig'de iki hakem daha listeden çıktı: Maç yönetmek istemediler

Süper Lig'de önceki günlerde 13 hakeme düdük astırılmasının ardından Mete Kalkavan sezon sonuna kadar maç almak istemediğini bildirmişti. Eski hakem Deniz Çoban, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iki hakemin daha bu hafta maç yönetmek istemediğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde iki hakem daha listeden çıktı: Maç yönetmek istemediler
Merkez Hakem Kurulu önceki günlerde 13 hakemin Süper Lig'de görev yapamayacağını bildirmişti.

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Deniz Çoban, Süper Lig'de iki hakemin daha bu hafta maç yönetmek istemediğini bildirdi.

Çoban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

  • "Halil Umut Meler ve Arda Kardeşleri en çok eleştirenlerin başında geliyorum. Ama Umut ve Arda’nın yaptıkları bu kahramanlık, yaşadıkları sürece unutulmayacak. Tebrik ediyorum. Arda ve Umut’la beraber Türkiye’nin 5 FIFA kokartlı hakemi maç yönetmeyecekler. 7 FIFA kontenjandan sadece 2’si görev almaya devam ediyor."

Öte yandan MHK'nın mevcut hakem listesinde yer alan Ümit Öztürk'ün de görevine son verebileceği belirtildi.

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