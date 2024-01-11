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Spor

Süper Lig'de yeni yabancı kuralı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-25 ve takip eden ilk üç sezonda yabancı oyuncu sayısının 12'ye sonrasındaki 2 sezon ise 11'e düşürüldüğünü açıkladı. Süper Lig'de gelecek sezondan itibaren ise ilk 11'de yabancı oyuncu sınırı olmayacağı bildirildi.

11:08 - 11/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:43 - 11/01/2024 Perşembe
DHA
Türkiye Futbol Federasyonu
Türkiye Futbol Federasyonu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 2024-25 sezonundan itibaren uygulanacak kararlar ile ilgili açıklama yaptı. TFF, 2024-25 ve takip eden ilk üç sezonda yabancı oyuncu sayısının 12'ye sonrasındaki 2 sezon ise 11'e düşürüldüğünü açıkladı. Süper Lig'de gelecek sezondan itibaren ise ilk 11'de yabancı oyuncu sınırı olmayacak.


Bu durumda;

2024-25: 12 yabancı oyuncu

2025-26: 12 yabancı oyuncu

2026-27: 12 yabancı oyuncu

2027-28: 11 yabancı oyuncu

2028-29: 11 yabancı oyuncu ile oynanacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonundan itibaren 5 sezonluk projeksiyonla uygulanacak Süper Lig Oyuncu Uygunluğu detaylarını kararlaştırdığı toplantısında alınan kararları açıkladı.


TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

1) 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüştür. Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır.

2) A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülmüştür.


Yerli akademilerden yetiştirilen oyuncu zorunluluğu getirilecek

3) Kulüp A Takım listesine yazılacak A Millî Futbol Takımımızda oynamaya uygun 14 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirilmiştir.

4) Kulüp akademisinden yetişmiş oyunculara ek olarak beş sezonda da A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan 14 futbolcudan en az 5'inin ise yerli akademilerde yetişmiş olması zorunluluğu da getirilmiştir.


Yerli oyuncu oynatana teşvik verilecek

5) 2024-2025 sezonundan itibaren yabancı uyruklu futbolcu transferlerinden alınacak fon bedellerinin büyük bir bölümü A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan futbolcu oynatan kulüplere Federasyonumuzca "yerli futbolcu teşvik fonu" olarak ödenecektir












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