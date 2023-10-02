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Spor

Süper Lig'de yaprak dökümü devam ediyor

Süper Lig’de geriden kalan 7 haftada 6 takım, teknik direktör değişikliğine gitti. Son olarak Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı.

15:59 . 2/10/2023 Pazartesi
IHA
Hüseyin Eroğlu-Fatih Tekke

Hüseyin Eroğlu-Fatih Tekke

Süper Lig’de teknik direktör kıyımı erken başladı. Ligde henüz 7 hafta geride kalmasına rağmen 20 takımdan 6’sı teknik adam değişikliği yaptı. Kayserispor, Gaziantep FK, Başakşehir, İstanbulspor, Samsunspor ve MKE Ankaragücü teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.


Kayserispor’da görevini bırakan Çağdaş Atan’ın yerine Recep Uçar gelirken, Gaziantep FK’de Erdal Güneş’ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna da Rumen Marius Sumudica oturdu. Başakşehir’de Emre Belözoğlu’nun ayrılığının ardından ise Çağdaş Atan takımın başına geçti.


Fatih Tekke ile yollarını ayıran İstanbulspor ve Hüseyin Eroğlu’na teşekkür eden Samsunspor’la, Tolunay Kafkas’la karşılıklı anlaşarak sözleşme feshine giden MKE Ankaragücü henüz yeni bir teknik adamla anlaşmadı.


Sezon öncesinde teknik direktör değişikliğine giden Fenerbahçe, Adana Demirspor, Sivasspor ile Çaykur Rizespor haricinde Süper Lig’de geçen sezondan itibaren takımlarının başında görevlerini sürdüren teknik direktörlerin sayısı da 10’a geriledi.




#Süper Lig
#Ankaragücü
#Tolunay Kafkas
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