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Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

10:542/04/2025, Çarşamba
AA
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Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre, Beşiktaş, Galatasaray, Bellona Kayserispor ve Sipay Bodrum FK, çeşitli sebeplerle disipline sevk edilen kulüpler oldu.


Müşavirlik ayrıca Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nu da "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" sebebiyle tedbirsiz, Beşiktaşlı oyuncu Semih Kılıçsoy'u ise "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk etti.

#Süper Lig
#TFF
#PFDK

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