Spor Süper Ligin penaltı canavarı Betodan sürpriz transfer
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Süper Lig'in penaltı canavarı Beto'dan sürpriz transfer

Önceki yıllarda Süper Lig'de forma giyen Portekizli kaleci Beto'nun yeni takımı belli oldu. 39 yaşındaki file bekçisi sürpriz bir ülkeden gelen transfer teklifini kabul etti.

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Haber Merkezi AA
Süper Ligin penaltı canavarı Betodan sürpriz transfer
Beto, 2017-2020 sezonlarında Süper Lig'de mücadele etmişti.

Portekizli kaleci Beto, Finlandiya 1. Lig takımlarından Helsinki'ye transfer oldu.

2017-2020 yılları arasında Göztepe'de forma giyen 39 yaşındaki Beto, yaklaşık 1,5 yıllık aradan sonra sahalara döndü.

Helsinki ile bir sezonluk (Şubat-Ekim 2022) sözleşme imzalayan Beto, basına açıklamasında, "Kulübün bana duyduğu güvene teşekkür ediyorum. Çok memnunum ve heyecanlıyım. Bu tarihi kulübün daha da büyümesine yardımcı olmak istiyorum. En büyük motivasyonum bu." ifadelerini kullandı.

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