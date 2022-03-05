Süper Lig'in taktik 'Avcı'sı

2021-2022 Sezonu’nda Trabzonspor’la ligde oynadığı 27 maçta sadece 1 mağlubiyet alan Abdullah Avcı, hem taktik disiplin hem de kadro seçimiyle takdir topladı. 58 yaşındaki tecrübeli teknik adam, bordo-mavili takımla rekorları üst üste kırarken şampiyonluk yolunu her geçen hafta daha da kısaltıyor. Abdullah Avcı, bu sezon ligde oynadığı maçlarda kullandığı taktik dizilimler, oyuncu seçimleri ve oyun içi formasyon değişiklikleriyle hem rakip takımı hem de rakip teknik direktörleri mağlup etmeyi başardı. Savunma güvenliğini elden bırakmadan hücum oyunu oynatan Avcı, bu sezon Trabzonspor’la en çok gol atan ve aynı zamanda en az gol yiyen takım olmayı başardı. Geride kalan 27 haftada 4-1-4-1 ve 4-2-3-1 dizilimleriyle toplamda 23 kez sahaya çıkan Avcı, sadece 4 maçta 4-3-3 formasyonunu kullandı.

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Abdullah Avcı'nın bu sezon ligde Trabzonspor'u oynattığı formasyonlar.

Tecrübesini konuşturdu

Başında yer aldığı takımlarda bir oyun anlayışında ısrar eden deneyimli çalıştırıcı, geçen sezon Trabzonspor’la Süper Kupa’ya ulaşırken, bu sezon da takımı şampiyonluğun en güçlü adayı konumuna getirdi. Futbolun sadece saha içini değil, saha dışını da çok iyi yöneten Avcı, bordo-mavili taraftarlara sezon boyunca destek ve sabır çağrısında bulundu. Trabzonspor, ligin ortalarında farkı açmış olmasına rağmen "Henüz bir şey kazanmadık" diyerek takımın rehavete kapılmasını engelleyen Abdullah Avcı, taktiklerinin yanı sıra mental olarak da şampiyonluk sürecine büyük bir katkıda bulundu.



