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Spor

Süper Lig'in yeni takımları kimler olacak?

Spor Toto 1’inci Lig'de son dönemece girilirken şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Samsunspor birinci olarak Süper Lig'e çıkmayı garantilerken; ikincilik yarışı da kızıştı. Bitime 3 hafta kala Pendikspor, evinde Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etmesiyle iki takım arasındaki puan farkı 2’ye düştü.

13:36 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Pendikli futbolcuların sevinci.

Pendikli futbolcuların sevinci.

Son 12 maçta yalnızca Samsunspor'a kaybeden Pendikspor'da kaleci Burak Öğür, Rizespor maçının kader adamı oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren son Rizespor maçında penaltı kurtaran Burak Öğür, takımına 3 puan kazandıran isim oldu. Geçen sezon Ümraniyespor formasıyla 32 maçta kalesinde 32 gol gören Burak Öğer, 11 maçta ise kalesini gole kapatarak şampiyonlukta kilit rol oynamıştı. Pendikspor formasıyla kalesinde gördüğü gol ortalaması ise 1’in altında. Pendikspor, Süper Lig'e yükselirse kaleci Burak Öğür, üst üste iki sene bu başarıyı elde etmiş olacak. İkincilik pozisyonu için en avantajlı iki takım Rizespor ve Pendikspor. 63 puanlı Rizespor, kalan iki maçını kazanması durumunda Süper Lig'e yükselecek. 61 puanlı Pendikspor'u 1 maç fazlasıyla ve 59 puanla Eyüpspor takip ediyor.

SEZONUN ÜÇÜNCÜSÜ DİREKT FİNALDE

1’inci Lig'de sezonu ilk iki sırada tamamlayan takımlar Süper Lig'e yükseliyor. Bu sezon başı getirilen yeni kuralla birlikte üçüncülük de önemli hale geldi. Sıralamayı üçüncü tamamlayan takım direkt olarak Play-Off finaline yükselecek ve 4’üncü ile 7’nci takımlar arasındaki eşleşmelerden gelecek bir takımla final maçı oynayacak. Tarafsız sahada tek maç usulü yapılacak karşılaşmayla birlikte Süper Lig'e yükselecek üçüncü takım belli olacak.



#Süper Lig
#Samsunspor
#1. Lig
32 dakika önce
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