Süper Lig'in yeni takımları kimler olacak?

Son 12 maçta yalnızca Samsunspor'a kaybeden Pendikspor'da kaleci Burak Öğür, Rizespor maçının kader adamı oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren son Rizespor maçında penaltı kurtaran Burak Öğür, takımına 3 puan kazandıran isim oldu. Geçen sezon Ümraniyespor formasıyla 32 maçta kalesinde 32 gol gören Burak Öğer, 11 maçta ise kalesini gole kapatarak şampiyonlukta kilit rol oynamıştı. Pendikspor formasıyla kalesinde gördüğü gol ortalaması ise 1’in altında. Pendikspor, Süper Lig'e yükselirse kaleci Burak Öğür, üst üste iki sene bu başarıyı elde etmiş olacak. İkincilik pozisyonu için en avantajlı iki takım Rizespor ve Pendikspor. 63 puanlı Rizespor, kalan iki maçını kazanması durumunda Süper Lig'e yükselecek. 61 puanlı Pendikspor'u 1 maç fazlasıyla ve 59 puanla Eyüpspor takip ediyor.