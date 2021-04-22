​Süper rüya kısa sürdü​

Futbol camiası ve taraftarların da yoğun baskısı üzerine İngiliz ekipleri, Avrupa Süper Ligi’nden çekilmek için işlemleri başlattığını duyurdu.

Avrupa’da yeni bir oluşum olarak yola çıkan Avrupa Süper Ligi’nde dağılmalar hızlı oldu. Kurucular arasında yer alan İngiliz ekipleri bu projeden çıktığını açıkladı. Futbol camiası ve taraftarların da yoğun baskısı üzerine İngiliz ekipleri, Avrupa Süper Ligi’nden çekilmek için işlemleri başlattığını duyurdu.

SPOR Cimbom son nefeste

Öte yandan İspanyol ekibi Atletico Madrid ve İtalyan kulüpleri İnter ve Milan da projeden çekildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu turnuvada yer alacağını açıklayan 6 İngiliz takımına tepki göstermiş ve bu kararı engellemek için yasa çıkartacaklarını belirtmişti. Arsenal ve Liverpool hata yaptıklarını belirterek özür dilediklerini duyurdu.

SPOR Atletico Madrid, Inter, Juventus ve Milan Avrupa Süper Lig'de olmayacak

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise “Bu kulüpler büyük bir hata yaptı ama bunu kabul ederek hatadan dönmeleri, takdir edilecek bir şey” ifadelerini kullandı. Süper Lig’in kurucularından Juventus Kulübü, Avrupa Süper Ligi’nin şu anda tasarlandığı biçimde başlama olasılığı kalmadığını açıkladı.