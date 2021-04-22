Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Süper rüya kısa sürdü
FUTBOL FUTBOL

​Süper rüya kısa sürdü​

Süper rüya kısa sürdü

Avrupa’nın önde gelen 12 kulübünün kurduğu Avrupa Süper Ligi’nde 10 takım geri adım attı. Arsenal ile Liverpool hata yaptıklarını ve özür dilediklerini açıkladı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “Bu kulüpler, büyük bir hata yaptılar. Ancak bunu kabul edip, hatadan dönmeleri takdir edilecek bir şey” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Süper rüya kısa sürdü​
Futbol camiası ve taraftarların da yoğun baskısı üzerine İngiliz ekipleri, Avrupa Süper Ligi’nden çekilmek için işlemleri başlattığını duyurdu.

Avrupa’da yeni bir oluşum olarak yola çıkan Avrupa Süper Ligi’nde dağılmalar hızlı oldu. Kurucular arasında yer alan İngiliz ekipleri bu projeden çıktığını açıkladı. Futbol camiası ve taraftarların da yoğun baskısı üzerine İngiliz ekipleri, Avrupa Süper Ligi’nden çekilmek için işlemleri başlattığını duyurdu.

Cimbom son nefeste
SPOR
Cimbom son nefeste
  • Öte yandan İspanyol ekibi Atletico Madrid ve İtalyan kulüpleri İnter ve Milan da projeden çekildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu turnuvada yer alacağını açıklayan 6 İngiliz takımına tepki göstermiş ve bu kararı engellemek için yasa çıkartacaklarını belirtmişti. Arsenal ve Liverpool hata yaptıklarını belirterek özür dilediklerini duyurdu.

Atletico Madrid, Inter, Juventus ve Milan Avrupa Süper Lig'de olmayacak
SPOR
Atletico Madrid, Inter, Juventus ve Milan Avrupa Süper Lig'de olmayacak

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise “Bu kulüpler büyük bir hata yaptı ama bunu kabul ederek hatadan dönmeleri, takdir edilecek bir şey” ifadelerini kullandı. Süper Lig’in kurucularından Juventus Kulübü, Avrupa Süper Ligi’nin şu anda tasarlandığı biçimde başlama olasılığı kalmadığını açıkladı.

Abone Ol Google News
Trabzonspor son saniyede yıkıldı

Trabzonspor son saniyede yıkıldı

Galatasaray evinde Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı.
Yaşama umudu yok mu?

Yaşama umudu yok mu?

​Feryatları yürekleri dağladı.
Beşiktaşta cep telefonuna bakarken kaza yapan otobüs şoförü tutuklandı

​İçişleri Bakanlığı 23 Nisan kararını açıkladı.

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Yüzde 55'i tamamlandı

Yüzde 55'i tamamlandı

​Millet Mahallesi kapalı pazar alanına kavuşuyor.

Yerlerde sürüklediler

Yerlerde sürüklediler

​Alman polisinden göstericilere insanlık dışı muamele.
Her gün 2,5<br>milyon öğün

Her gün 2,5
milyon öğün

Türk Kızılayı'nın kurduğu 26 aşevi milyonlara ulaşıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.