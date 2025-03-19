Süphan Dağı’na her mevsim yoğun ilgi

Açıklamalarda bulunan İsmail Bakır, zorlu bir tırmanışın ardından Van Gölü üzerinden güneşin doğuşunu seyretmenin muhteşem olduğunu belirterek, "Ellerimizle tırmanarak Süphan zirvesine çıktık. Zirvede aşırı soğuk ve saatte 20-25 kilometre hızla esen soğuk rüzgar vardı. Kısa fotoğraf ve video çekiminde sonra hemen dönüşe geçtik. Yine çanak denen yaklaşık 300-350 metre dik alanda kazma yardımıyla indik. Çıkış ne kadar zorlu ise iniş de o kadar zorluydu. Zorlu bir Süphan Dağı kış tırmanış faaliyetini başarılı bir şekilde tamamladık" dedi.