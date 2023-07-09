|
Spor

Suudi Arabistan Avrupa'yı zorluyor

Futbol yıldızlarını yüksek bonservis bedelleri ve maaşlar ödeyerek toplayan Suudi Arabistan takımları karşısında direnç gösteremeyen Avrupa kulüplerini endişe sardı. Avrupalı kulüpler, kendi verdikleri maaşın 10 katı üzerine kadar çıkan Suudi Arabistan takımlarına karşı direnç göstermekte zorlanıyor.

09:48 . 9/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Benzema - Brozovic

Benzema - Brozovic

18 takımlı Suudi Arabistan Birinci Ligi'nde, şu ana kadar 83 futbolcu transferi gerçekleşirken, 145 milyon Euro ödendi.


Geçen sezonun Suudi Arabistan ligi şampiyonu Al İttihad, Celtic'ten 24 yaşındaki Portekizli Jota için 29 milyon Euro bonservis öderken, Real Madrid'ten ayrılan Karim Benzema'ya 200 milyon Euro yıllık maaş karşılığında 3 yıllık sözleşme imzalattı.


Chelsea'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante de 100 milyon Euro'ya 3 yıl Al İttihad forması giyecek.


Al Hilal yıldızları topladı

Al Nassr, Inter'in Hırvat yıldızı Marcelo Brozovic için 18 milyon Euro bonservis ve 3 yıl için 100 milyon Euro verecek.

Jorge Jesus ile yıllık 10 milyon Euro karşılığında sözleşme yapan Al Hilal, Portekizli Ruben Neves'e 25 milyon Euro yıllık ve Wolverhampton'a da 55 milyon Euro bonservis ödeyecek.


Yine Chelsea'ye de 23 milyon Euro verip Senegalli Kalidou Koulibaly ile 25 milyon Euro maaş karşılığında 3 yıllık anlaştı.


Al Ahli, Liverpool'dan ayrılan Brezilyalı santrfor Roberto Firmino'yu 3 yıllık toplam 60 milyon Euro'ya kadrosuna katarken, Chelsea'ye de kaleci Eduard Mendy için 18.5 milyon Euro bonservis ödedi.




#Suudi Arabistan Ligi
#Avrupa kulüpleri
#Transfer
35 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Peugeot sıfır 2. el benzinli ve dizel fiyatları son durum