Suudi Arabistan Avrupa'yı zorluyor

18 takımlı Suudi Arabistan Birinci Ligi'nde, şu ana kadar 83 futbolcu transferi gerçekleşirken, 145 milyon Euro ödendi.





Geçen sezonun Suudi Arabistan ligi şampiyonu Al İttihad, Celtic'ten 24 yaşındaki Portekizli Jota için 29 milyon Euro bonservis öderken, Real Madrid'ten ayrılan Karim Benzema'ya 200 milyon Euro yıllık maaş karşılığında 3 yıllık sözleşme imzalattı.





Chelsea'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante de 100 milyon Euro'ya 3 yıl Al İttihad forması giyecek.





Al Hilal yıldızları topladı





Al Nassr, Inter'in Hırvat yıldızı Marcelo Brozovic için 18 milyon Euro bonservis ve 3 yıl için 100 milyon Euro verecek.

Jorge Jesus ile yıllık 10 milyon Euro karşılığında sözleşme yapan Al Hilal, Portekizli Ruben Neves'e 25 milyon Euro yıllık ve Wolverhampton'a da 55 milyon Euro bonservis ödeyecek.





Yine Chelsea'ye de 23 milyon Euro verip Senegalli Kalidou Koulibaly ile 25 milyon Euro maaş karşılığında 3 yıllık anlaştı.





Al Ahli, Liverpool'dan ayrılan Brezilyalı santrfor Roberto Firmino'yu 3 yıllık toplam 60 milyon Euro'ya kadrosuna katarken, Chelsea'ye de kaleci Eduard Mendy için 18.5 milyon Euro bonservis ödedi.











