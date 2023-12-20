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Spor

Suudi Arabistan gol krallığı yarışında kim zirvede: Cristiano Ronaldo kaç gol attı?

Yapılan yıldız futbolcu transferleriyle popüler bir lig haline gelen Suudi Arabistan Premier Lig'inde gol krallığı yarışı da merak ediliyor. Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, kuşkusuz ligin en çok izlenen ve merak edilen oyuncusu. Portekizli futbolcu, şimdiye kadar attığı gollerle Suudi Arabistan Ligi'nin krallık yarışında zirvede yer alıyor. Ronaldo'yu takip eden futbolcular arasında ise tanıdık yıldızlar bulunuyor.

18:24 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 18:28 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cristiano Ronaldo - Al Nassr
Cristiano Ronaldo - Al Nassr

Suudi Arabistan Ligi gol krallığı yarışının zirvesinde Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo bulunuyor. Yapılan yıldız transferleri sonrasında futbolseverlerin merak ettiği bir lig haline gelen Suudi liginin gol krallığı yarışı da dikkat çekiyor. Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun performansı kuşkusuz en çok merak edilen konulardan biri. Deneyimli golcü, şimdiye kadar attığı goller ligin krallık yarışında zirvede yer alıyor.

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bu sezon çıktığı 15 maçta 16 gol attı. Ronaldo, 8 de asist yapma başarısı gösterdi. Ronaldo'nun hemen ardından 15 golle Mitrovic geliyor. Suudi Arabistan gol krallığı yarışında üçüncü sırada ise Beşiktaş'ın eski futbolcusu Georges-Kévin N'Koudou bulunuyor. 28 yaşındaki futbolcu, Damac takımında çıktığı 16 maçta 14 gol attı.

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr formasıyla attığı golleri izlemek için;


Suudi Arabistan Premier Ligi gol krallığı yarışı;


#Cristiano Ronaldo
#Suudi Arabistan
#Al Nassr
15 dakika önce
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