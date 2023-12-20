Suudi Arabistan gol krallığı yarışında kim zirvede: Cristiano Ronaldo kaç gol attı?

Suudi Arabistan Ligi gol krallığı yarışının zirvesinde Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo bulunuyor. Yapılan yıldız transferleri sonrasında futbolseverlerin merak ettiği bir lig haline gelen Suudi liginin gol krallığı yarışı da dikkat çekiyor. Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun performansı kuşkusuz en çok merak edilen konulardan biri. Deneyimli golcü, şimdiye kadar attığı goller ligin krallık yarışında zirvede yer alıyor.
Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bu sezon çıktığı 15 maçta 16 gol attı. Ronaldo, 8 de asist yapma başarısı gösterdi. Ronaldo'nun hemen ardından 15 golle Mitrovic geliyor. Suudi Arabistan gol krallığı yarışında üçüncü sırada ise Beşiktaş'ın eski futbolcusu Georges-Kévin N'Koudou bulunuyor. 28 yaşındaki futbolcu, Damac takımında çıktığı 16 maçta 14 gol attı.