Suudiler Zaniolo için 35 milyon Euro ödemeye hazır

Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Galatasaray'a transfer olduktan sonra yeniden İtalya Milli Takımı'nda boy göstermeye başlayan Nicolo Zaniolo, transferin en dikkat çeken isimlerinin başında geliyor. 23 yaşındaki yıldız için Serie A devleri ilgi mektuplarını Galatasaray'a gönderirken sarı kırmızılı kulüp futbolcunun serbest kalma bedeli olan 35 milyon Euro'dan aşağı hiç bir rakamı kabul etmiyor. Zaniolo'nun yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı konusu belirsizliğini korurken Suudi Arabistan piyasasından sürpriz bir haber geldi.