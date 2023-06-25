Suudiler Zaniolo için 35 milyon Euro ödemeye hazır

Futbola ciddi bir yatırım yapan ve özel bir fon oluşturan Suudilerin transfer listesinde Zaniolo'nun da olduğu ortaya çıktı. Suudi Arabistan'daki futbol fonunun Zaniolo'nun menajerlik şirketine futbolcunun serbest kalma bedelini ödeyebileceklerini ilettiği aktarıldı.

İtalyan yıldızın Suudi Arabistan'da oynamayı kabul etmesi halinde oyuncunun 35 milyon euroluk serbest kalma maddesinin kullanılacağı öğrenildi. Ancak Zaniolo'nun İtalya Milli Takımı'nda oynamaya devam etmek için bu teklife sıcak bakmadığı aktarıldı. Oyuncu cephesinin Suudilere ait olan Newcastle United'dan gelen teklife ise sıcak bakacaklarını bildirdiği belirtildi.