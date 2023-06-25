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Spor

Suudiler Zaniolo için 35 milyon Euro ödemeye hazır

Roma'dan Galatasaray'a transfer olarak yeni bir başlangıca imza atan Nicolo Zaniolo, İtalya Serie A'da transferin gözdesi durumunda. İtalya Milli Takımı'nda yeniden boy göstermeye başlayan 23 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir gelişme yaşandı. Yaz transfer döneminde Benzema, Kante, Ruben Neves gibi isimleri liglerine dahil eden Suudiler, transfer fonlarının bir kısmını Zaniolo için harcayabileceklerini oyuncunun menajerine iletti.

20:25 . 25/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray'a transfer olduktan sonra yeniden İtalya Milli Takımı'nda boy göstermeye başlayan Nicolo Zaniolo, transferin en dikkat çeken isimlerinin başında geliyor. 23 yaşındaki yıldız için Serie A devleri ilgi mektuplarını Galatasaray'a gönderirken sarı kırmızılı kulüp futbolcunun serbest kalma bedeli olan 35 milyon Euro'dan aşağı hiç bir rakamı kabul etmiyor. Zaniolo'nun yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı konusu belirsizliğini korurken Suudi Arabistan piyasasından sürpriz bir haber geldi.

Futbola ciddi bir yatırım yapan ve özel bir fon oluşturan Suudilerin transfer listesinde Zaniolo'nun da olduğu ortaya çıktı. Suudi Arabistan'daki futbol fonunun Zaniolo'nun menajerlik şirketine futbolcunun serbest kalma bedelini ödeyebileceklerini ilettiği aktarıldı.
İtalyan yıldızın Suudi Arabistan'da oynamayı kabul etmesi halinde oyuncunun 35 milyon euroluk serbest kalma maddesinin kullanılacağı öğrenildi. Ancak Zaniolo'nun İtalya Milli Takımı'nda oynamaya devam etmek için bu teklife sıcak bakmadığı aktarıldı. Oyuncu cephesinin Suudilere ait olan Newcastle United'dan gelen teklife ise sıcak bakacaklarını bildirdiği belirtildi.
Zaniolo, Galatasaray formasıyla çıktığı 10 Süper Lig maçında 5 gol atma başarısı göstermişti.
#Zaniolo
#Galatasaray
#Newcastle
10 dakika önce
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