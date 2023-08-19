Szalai'den şansız başlangıç

Fenerbahçe'den Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai, Bundesliga'daki kariyerine talihsiz bir şekilde başladı.

Almanya'da 2023-2024 sezonunun açılış haftasında Freiburg'u konuk eden Hoffenheim'da, Szalai de ilk 11'de yer aldı.

PreZero Arena'da oynanan maçın 39. dakikasında, sol kanattan Hoffenheim ceza sahasına yapılan ortaya ayak koyan Attila Szalai ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi.