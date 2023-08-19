Szalai'den şansız başlangıç

Szalai
Fenerbahçe'den Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai, Bundesliga'daki kariyerine talihsiz bir şekilde başladı.
Almanya'da 2023-2024 sezonunun açılış haftasında Freiburg'u konuk eden Hoffenheim'da, Szalai de ilk 11'de yer aldı.
PreZero Arena'da oynanan maçın 39. dakikasında, sol kanattan Hoffenheim ceza sahasına yapılan ortaya ayak koyan Attila Szalai ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi.
Szalai maçın ikinci yarısının başında oyundan çıktı ve yerine Kevin Vogt girdi.
Macar stoper, geçtiğimiz temmuz ayında Fenerbahçe'den Alman kulübüne 12 milyon 300 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Mücadeleyi ise Freiburg deplasmanda 2-1 kazandı. Hoffenheim'ın ise golünü milli futbolcumuz Ozan Kabak attı.