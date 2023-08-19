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Spor

Szalai'den şansız başlangıç

Fenerbahçe'nin eski stoperi Attila Szalai, Bundesliga'daki ilk maçında kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.

18:18 . 19/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Szalai

Szalai

Fenerbahçe'den Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai, Bundesliga'daki kariyerine talihsiz bir şekilde başladı.


Almanya'da 2023-2024 sezonunun açılış haftasında Freiburg'u konuk eden Hoffenheim'da, Szalai de ilk 11'de yer aldı.


PreZero Arena'da oynanan maçın 39. dakikasında, sol kanattan Hoffenheim ceza sahasına yapılan ortaya ayak koyan Attila Szalai ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi.


Szalai maçın ikinci yarısının başında oyundan çıktı ve yerine Kevin Vogt girdi.


Macar stoper, geçtiğimiz temmuz ayında Fenerbahçe'den Alman kulübüne 12 milyon 300 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Mücadeleyi ise Freiburg deplasmanda 2-1 kazandı. Hoffenheim'ın ise golünü milli futbolcumuz Ozan Kabak attı.


#Almanya Bundesliga
#Hoffenheim
#Szalai
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