|
Spor

Szymanski: İyi bir başlangıç beklemiyordum

Fenerbahçe'nin sezon başı kadrosuna kattığı Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, sezon öncesi performansının bu kadar yüksek olacağını beklemediğini ifade etti.

15:36 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
16 maçta 8 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.

16 maçta 8 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe forması giyen orta sahası Sebastian Szymanski, Polonya Futbol Federasyonu resmi hesabına sarı-lacivertlilerdeki günleri ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.


Sebastian Szymanski'nin öne çıkan açıklamaları:
'İyi başlangıç beklemiyordum'

"Yeni koşullara kolay adapte oluyorum, ancak Fenerbahçe'de bu kadar iyi bir başlangıç beklemiyordum. Performansımın bu kadar yüksek olacağını. Kendime inanmadığımdan değil, çünkü inanıyorum. Fenerbahçe'ye çok iyi uyum sağladım ve sezon başından bu yana neredeyse tüm gol pozisyonlarından faydalandım. Verimliliğimi artırdım, bu yüzden rakamlarım çok iyi görünüyor. Mutluyum ve sıkı çalışmaya devam ediyorum"


"Yeni bir kulüp seçerken karar verme sürecinin nasıl olduğunu merak ediyorum. Çünkü her zaman mükemmel eşleşmeyi buluyorsun?"

Szymanski: "Menajerimden çok yardım alıyorum ama kendim de çok fazla analiz yapıyorum. Belirli bir takımın maçlarını izliyorum, bu kulüpte daha fazla mı yoksa daha az mı oynayacağımı düşünüyorum. Herhangi bir takımın kadrosunda er ya da geç yer alabilecek yeteneklere ve karaktere sahip olduğumu biliyorum. Danışmanlarım ve benim bugüne kadar yaptığımız seçimlerin her biri isabetli oldu. Fenerbahçe'ye transferim de bunu gösteriyor"


'Umarım uzun süre devam ettiririz'

"Bu sezon şu ana kadar 16 maç oynadık ve hepsini kazandık. Bu etkileyici bir seri ve umarım bunu mümkün olduğunca uzun süre devam ettirebiliriz. Kendimi harika bir atmosfere sahip harika bir takımda buldum. Bence bu takım harika şeyler yapmayı hak ediyor"

Sebastian Szymanski
'Hedefimiz Lig ve Konferans Ligi'

"Ana hedeflerimiz Lig şampiyonluğu ve Konferans Ligi'ni kazanmak. Önümüzde Türkiye Kupası ve Süper Kupa var, bunlar da önemli. Umarım tüm görevlerin üstesinden gelebiliriz. Bu sezonun tüm Fenerbahçeliler için çok başarılı geçmesini istiyoruz"


Dzeko hakkında

"O harika bir oyuncu, birbirimize çok yakın oynuyoruz, sık sık pozisyon değiştiriyoruz, o daha derine geliyor ve ben daha öne çıkıyorum. Aslında tüm takımımız çok iyi çalışıyor. Harika bir atmosferimiz var ve her oyuncu takıma olumlu bir şeyler katıyor"







#Fenerbahçe
#Sebastian Szymanski
#Polonya
#UEFA Konferans Ligi
#Trendyol Süper Lig
#Şampiyonluk
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İsrail ürünleri ve markaları neler? - 2023