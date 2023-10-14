Szymanski: İyi bir başlangıç beklemiyordum

Fenerbahçe forması giyen orta sahası Sebastian Szymanski, Polonya Futbol Federasyonu resmi hesabına sarı-lacivertlilerdeki günleri ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.





Sebastian Szymanski'nin öne çıkan açıklamaları:

'İyi başlangıç beklemiyordum'

"Yeni koşullara kolay adapte oluyorum, ancak Fenerbahçe'de bu kadar iyi bir başlangıç beklemiyordum. Performansımın bu kadar yüksek olacağını. Kendime inanmadığımdan değil, çünkü inanıyorum. Fenerbahçe'ye çok iyi uyum sağladım ve sezon başından bu yana neredeyse tüm gol pozisyonlarından faydalandım. Verimliliğimi artırdım, bu yüzden rakamlarım çok iyi görünüyor. Mutluyum ve sıkı çalışmaya devam ediyorum"





"Yeni bir kulüp seçerken karar verme sürecinin nasıl olduğunu merak ediyorum. Çünkü her zaman mükemmel eşleşmeyi buluyorsun?"

Szymanski: "Menajerimden çok yardım alıyorum ama kendim de çok fazla analiz yapıyorum. Belirli bir takımın maçlarını izliyorum, bu kulüpte daha fazla mı yoksa daha az mı oynayacağımı düşünüyorum. Herhangi bir takımın kadrosunda er ya da geç yer alabilecek yeteneklere ve karaktere sahip olduğumu biliyorum. Danışmanlarım ve benim bugüne kadar yaptığımız seçimlerin her biri isabetli oldu. Fenerbahçe'ye transferim de bunu gösteriyor"





'Umarım uzun süre devam ettiririz'

"Bu sezon şu ana kadar 16 maç oynadık ve hepsini kazandık. Bu etkileyici bir seri ve umarım bunu mümkün olduğunca uzun süre devam ettirebiliriz. Kendimi harika bir atmosfere sahip harika bir takımda buldum. Bence bu takım harika şeyler yapmayı hak ediyor"

Sebastian Szymanski

'Hedefimiz Lig ve Konferans Ligi'

"Ana hedeflerimiz Lig şampiyonluğu ve Konferans Ligi'ni kazanmak. Önümüzde Türkiye Kupası ve Süper Kupa var, bunlar da önemli. Umarım tüm görevlerin üstesinden gelebiliriz. Bu sezonun tüm Fenerbahçeliler için çok başarılı geçmesini istiyoruz"





Dzeko hakkında

"O harika bir oyuncu, birbirimize çok yakın oynuyoruz, sık sık pozisyon değiştiriyoruz, o daha derine geliyor ve ben daha öne çıkıyorum. Aslında tüm takımımız çok iyi çalışıyor. Harika bir atmosferimiz var ve her oyuncu takıma olumlu bir şeyler katıyor"























