Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tadic'ten tekliflere ret

Tadic'ten tekliflere ret

10:2022/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Dusan Tadic'in Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Dusan Tadic'in Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Transfer teklifleri alan Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, önceliğinin sarı-lacivertli kulüp olduğunu menajerine bildirdi.

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek Sırp yıldız Dusan Tadic'i eski kulübü Ajax ile Suudi Arabistan ekibi El İttihad transfer etmek istiyor.


Yıldız futbolcunun menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti. Sarı-lacivertli yönetim performansından memnun olduğu Tadic'i kadroda tutmak isterken tecrübeli futbolcu da yönetimden teklif bekliyor.

Fenerbahçe formasıyla 82 maça çıkan Tadic, 24 gol atıp 27 asist kaydetti.

Tadic, menajerine "Fenerbahçe ile görüşmeden hiçbir kulüple görüşmeyeceğim' diyerek gelen teklifleri geri çevirdi.


Sırp yıldız, Fenerbahçe'den gelecek teklifi bekleyecek ve yönetimin alacağı karara göre kariyer planlamasını yapacak.







#Fenerbahçe
#Dusan Tadic
#Ajax

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son dakika... Muğla'da haberleri! Helikopter hastaneye çarptı: 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel hayatını kaybetti