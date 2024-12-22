Tadic'ten tekliflere ret

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek Sırp yıldız Dusan Tadic'i eski kulübü Ajax ile Suudi Arabistan ekibi El İttihad transfer etmek istiyor.

Yıldız futbolcunun menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti. Sarı-lacivertli yönetim performansından memnun olduğu Tadic'i kadroda tutmak isterken tecrübeli futbolcu da yönetimden teklif bekliyor.

Tadic, menajerine "Fenerbahçe ile görüşmeden hiçbir kulüple görüşmeyeceğim' diyerek gelen teklifleri geri çevirdi.

Sırp yıldız, Fenerbahçe'den gelecek teklifi bekleyecek ve yönetimin alacağı karara göre kariyer planlamasını yapacak.