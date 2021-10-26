Spor Taha Akgül Ronaldinho ile buluştu
FUTBOL GÜREŞ FUTBOL

Taha Akgül Ronaldinho ile buluştu

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho ile İspanya'da bir araya geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Taha Akgül Ronaldinho ile buluştu
Taha Akgül, Ronaldinho ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Taha Akgül ile Brezilyalı yıldız Ronaldinho, bir reklam projesi görüşmesi için Barcelona kentinde buluştular.

Akgül, “Menajerim ve onun şirketi, Ronaldinho ile iş birliği yapıp bir reklam projesini görüşmek üzere Barcelona’da buluştular, ben de onlara eşlik ettim” dedi.

"Küçüklüğümde hep onun maçlarını izlerdim"


Ronaldinho ile tanışmanın kendisi için heyecan verici olduğunu belirten milli güreşçi, “Ronaldinho ile tanışmak benim için hayal ötesi bir durum çünkü ailemle beraber küçüklüğümde hep onun maçlarını izlerdim. Kendisine bunu da söyledim” diye konuştu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

𝑇𝑎ℎ𝑎 𝐴𝐾𝐺𝑈𝐿 (@tahakgul)'in paylaştığı bir gönderi

"Rio’daki olimpiyat şampiyonluğumdan bahsettim"


Taha Akgül, 2016 Rio Olimpiyatları’nda altın aldığını hatırlatarak, “Ronaldinho’ya Rio’daki olimpiyat şampiyonluğumdan bahsettim. Rio’nun ve Brezilya’nın bendeki yerinin ayrı olduğunu söyledim. Kendisi çok sevindi ve beni tebrik etti. Özellikle Rio’da şampiyon olduğum için sevincini dile getirdi. Aramızda güzel bir sohbet oldu, unutulmaz bir anı oldu benim için” ifadelerini kullandı.

Milli güreşçi Almanya’dan özel uçakla Barcelona’ya Ronaldinho ile görüşmeye gittiklerini, görüşme sonunda yeniden Almanya’ya döneceklerini belirtti.

Son saniyeleri gergin anlara sahne olan müsabakada Taha Akgül 8. kez Avrupa Şampiyonu oldu
OYNAT 01:23
Son saniyeleri gergin anlara sahne olan müsabakada Taha Akgül 8. kez Avrupa Şampiyonu oldu
Milli güreşçimiz Taha Akgül, son saniyeleri gergin anlara sahne olan müsabakada Rus rakibi Sergei Kozyrev'i 9-2 yenerek 8'inci kez Avrupa şampiyonu oldu.

125 kiloda Rus sporcuyla karşılaşan Taha, müsabakanın son 15 saniyesi içinde rakibinin tüm kışkırtmalarına rağmen soğuk kanlılığını korudu ve minderden galip ayrıldı.
Dünyanınen büyüğü Türkiyede

Dünyanın
en büyüğü Türkiye'de

​224 metrelik dev kruvaziyer Kuşadası'na geldi.
Ona herkes süper dede diyor

Ona herkes 'süper dede' diyor

​En büyük hayali Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne fidan dikmek.
Şoklara karşıdirencini koruyor

​BDDK Başkanı Akben'den bankacılık sektörüne ilişkin önemli açıklama

CHP Suriye-Irak tezkeresinde rengini belli etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.