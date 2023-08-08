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Spor

Talisca: Ayrılmaya niyetim yok

Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Şenol Güneş'in kendisi hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi. Yıldız futbolcu, transfer görüşmesi yapmadığını ve takımda kalacağını ifade etti.

09:23 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Talisca'nın Al Nassr ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.

Talisca'nın Al Nassr ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Anderson Talisca'nın siyah-beyazlı takıma dönmek istediğini söyledi. Taraftarlar arasında heyecana neden olan bu açıklamanın ardından Brezilyalı futbolcudan deneyimli teknik adamı yalanlayan bir cevap geldi.


Hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Talisca, kulübü Al Nasr'da mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini söyledi. 29 yaşındaki futbolcu, "Son zamanlarda ortaya çıkan yalan haberlerin aksine, bir transfer görüşmesi yapmadığımı belirtmek isterim. Ayrıca Al-Nassr'dan ayrılmaya niyetim yok. Burada çok mutluyum ve sözleşmemi 3 yıl daha yeniledim. Önümüzdeki sezona odaklanmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.


Şenol Güneş ne demişti?

Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş, Talisca'yla ilgili dün şu açıklamayı yapmıştı:


"Talisca'yla ben de konuştum. O da gelmek istediğini söyledi ama iş ekonomiye geldiğinde 10 milyondan aşağı değil. 'Orta yol bulalım gelmek istiyorum', bunları söyledi. İstek başka bir şey gerçekler başka bir şey. Bu bütçeyi verdiğiniz zaman karşılanmadığında sorun olur. Diğer takımların aldığı transferlere saygı duyuyorum. Biz elimizdekinin en iyisini yapmaya çalışacağız."





#Beşiktaş
#Şenol Güneş
#Anderson Talisca
35 dakika önce
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