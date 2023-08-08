Talisca: Ayrılmaya niyetim yok

Hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Talisca, kulübü Al Nasr'da mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini söyledi. 29 yaşındaki futbolcu, "Son zamanlarda ortaya çıkan yalan haberlerin aksine, bir transfer görüşmesi yapmadığımı belirtmek isterim. Ayrıca Al-Nassr'dan ayrılmaya niyetim yok. Burada çok mutluyum ve sözleşmemi 3 yıl daha yeniledim. Önümüzdeki sezona odaklanmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Talisca'yla ben de konuştum. O da gelmek istediğini söyledi ama iş ekonomiye geldiğinde 10 milyondan aşağı değil. 'Orta yol bulalım gelmek istiyorum', bunları söyledi. İstek başka bir şey gerçekler başka bir şey. Bu bütçeyi verdiğiniz zaman karşılanmadığında sorun olur. Diğer takımların aldığı transferlere saygı duyuyorum. Biz elimizdekinin en iyisini yapmaya çalışacağız."