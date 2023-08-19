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Spor

Talisca Beşiktaş yolunda

Suudi Arabistan basını, Anderson Talisca'nın Beşiktaş'a gitme isteğini kabul ettiğini yazdı.

19:05 . 19/08/2023 السبت
Yeni Şafak
Talisca

Talisca

Suudi Arabistan basınında Anderson Talisca'nın Beşiktaş'a gitmek üzere olduğu iddiaları yer aldı.


Al Nassr'ın, Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki ilk maçında 2-0 yenik ayrılması sonrası Al Nassr taraftarları Anderson Talisca'ya tepki göstermişti. Sosyal medya üzerinden Arap taraftarlar, Brezilyalı oyuncunun gitmesi için yorumlar yaptı.


Al Nassr'a yakınlığı ile bilinen Byan Nassr'ın iddiasına göre Al Nassr, Talisca'nın Beşiktaş'a gitme isteğini kabul etti.


Emre Kocadağ'dan açıklama

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Fanatik'e verdiği röportajda transferin zor olduğunu ifade etti.


Kocadağ, Talisca transferi hakkında ise şöyle konuştu: "Oyuncu ve kulübü ile görüştük. Talisca’nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden olacak; verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden imkansız gibi."

#Talisca
#Beşiktaş
#Transfer
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