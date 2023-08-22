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Spor

Talisca için Galatasaray iddiası

Suudi Arabistan basınında, Beşiktaş'a transferi suya düşen Anderson Talisca'nın Galatasaray'a imza atacağı yazıldı.

14:54 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Talisca bu sezon çıktığı 7 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.

Talisca bu sezon çıktığı 7 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.

Beşiktaş'ın Anderson Talisca'nın transferinden çekildiğini duyurmasının ardından Suudi Arabistan basınından ses getiren bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre Brezilyalı futbolcu Galatasaray'a transfer olacak.


Arap basınından Sport Al-Marsd, gazeteci Al-Zaidi'yi kaynak göstererek Talisca'nın yeni durağının Galatasaray olacağını yazdı. Bu transfer iddiası sarı-kırmızılı taraftarların heyecanlanmasına neden oldu.


Bilindiği üzere Beşiktaş, Talisca ile görüşmüş ancak maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle transferden vazgeçmişti.









#Galatasaray
#Anderson Talisca
#Beşiktaş
1 saat önce
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