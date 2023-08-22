Talisca için Galatasaray iddiası

Beşiktaş'ın Anderson Talisca'nın transferinden çekildiğini duyurmasının ardından Suudi Arabistan basınından ses getiren bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre Brezilyalı futbolcu Galatasaray'a transfer olacak.





Arap basınından Sport Al-Marsd, gazeteci Al-Zaidi'yi kaynak göstererek Talisca'nın yeni durağının Galatasaray olacağını yazdı. Bu transfer iddiası sarı-kırmızılı taraftarların heyecanlanmasına neden oldu.





Bilindiği üzere Beşiktaş, Talisca ile görüşmüş ancak maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle transferden vazgeçmişti.































