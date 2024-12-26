Talisca'nın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Ara transfer dönemine kısa bir süre kala Fenerbahçe, ilk transferini gerçekleştirmek üzere.

Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın kiralık transferi konusunda hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladı.