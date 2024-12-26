Talisca'nın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Anderson Talisca ve kulübüyle el sıkıştı. Brezilyalı orta saha, resmi imzayı atmak için İstanbul'a geliyor.
Ara transfer dönemine kısa bir süre kala Fenerbahçe, ilk transferini gerçekleştirmek üzere.
Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın kiralık transferi konusunda hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladı.
30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun yakın zamanda resmi imza için İstanbul'a geleceği öğrenildi.
Tvnet yayında açıklamalarda bulunan Yeni Şafak Spor Muhabiri Ömer Çelikbaşlı, "Anderson Talisca'nın birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Anderson Talisca, bu sezon toplamda 19 maça çıkarken 8 kez fileleri havalandırdı.