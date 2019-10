Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta maçında evinde ağırlayacakları Rus ekibi Krasnodar maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sezon başından bu yana takım içindeki sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenilen seviyeye ulaşamadıklarını belirten Karaman, “İlk maça çıktığımız andan itibaren oyunumuz arzu edilen seviyeye ulaşmadı gibi bir düşünce içinde olmayız. Trabzonspor’un oynadığı her müsabaka değerlidir. Her takımın kendi içinde yaşadığı zorluklar oluyor. Varolan oyuncularımızın hepsi takım olgusu içinde birbirlerini destekleyen oyuncular olduğu için her maça hazırız düşüncesiyle çıkıyoruz” diye konuştu.

KAYBEDEN ŞANSINI YİTİRECEK

Bordo-mavililerin teknik diröktörü Karaman, gruptan çıkma adına kritik bir maça çıkacaklarını belirterek, “Maç iki takım içinde tamam ya da devam maçı. İki takım da buna göre oynayacak. Biz durumun farkındayız ve hazırlıklıyız. Zor olacak ama kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz. Taraftarımızın ve bize gönül verenlerin desteğiyle galip gelerek şansımızı sürdürmek istiyoruz” dedi.

ASIL OLAN MİLLİ TAKIMDIR

A Milli Futbol Takımımız’ın başarılı olmasına rağmen kulüplerin Avrupa’da yeterince puan toplayamadığı hakkında düşünceleri sorulan Karaman, “Asıl olan Milli Takımımızın başarısıdır. Milli Takımımızın başarılı olması bizim için her şeyin önündedir. Kulüpler zaman zaman böyle zorluklar yaşayabilir. Bazen çabalarsınız ancak olmaz. Bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Ülke puanına katkıda bulunmak istiyoruz. UEFA’da ülke puanına katkı sağlama adına olaya genel olarak bakıyoruz. Torbadan düşersek ülke olarak düşeceğiz Ülke takımı olarak olaya bakıyoruz. Bütün takımların başarılı olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kazanmak için mücadele edeceğiz

Trabzonspor’un başarılı kanat oyuncularından Anthony Nwakaeme ise maç öncesinde, “Gruptan çıkma adına çok önemli bir maç ama bizim için bütün maçlar önemli. İster Süper Lig olsun, ister Avrupa Ligi olsun. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bu önemli maçtan önce son idmanı yapacağız ve kazanmak için mücadele edeceğiz. Çok fazla konuşmayı seven biri değilim. Saha içinde işini yapmaya çalışan biriyim. Maçı sabırsızlıkla bekliyorum” şeklinde konuştu.