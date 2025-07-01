Tammy Abraham yola çıktı

Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, önemli bir ismi renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, bonservisi Roma'da bulunan Nijerya asıllı İngiliz golcü Tammy Abraham ile anlaşma sağladı.