Tammy Abraham yola çıktı

Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı golcü futbolcu Tammy Abraham, bugün İstanbul'da olacak.
Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, önemli bir ismi renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, bonservisi Roma'da bulunan Nijerya asıllı İngiliz golcü Tammy Abraham ile anlaşma sağladı.
27 yaşındaki yıldızı taşıyan uçağın, bugün saat 18.00’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapması bekleniyor.
Uçaktan bir mesaj paylaşan Tammy Abraham, "Merhaba Kara Kartallar. Sizin için geliyorum" ifadelerini kullandı.
Yıldız futbolcu, sağlık kontrolünün ardından kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı atacak.
Tammy Abraham, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Milan'da çıktığı 45 maçta 10 gol atıp 7 asist kaydetti.