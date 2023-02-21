Taner Savut hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans da yıkıldı. Rezidansın enkazında yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sırasında geçtiğimiz günlerde Hataysporlu futbolcu Atsu'nun cansız bedenine ulaşılırken; aynı binada kaldığı bilinen Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'tan ise haber alınamamıştı.





DNA testi onayladı

Aile depremin ardından günlerdir enkaz başında endişeli bekleyişini sürdürürken; önemli bir gelişme yaşandı. Adana'dan bir kişinin aileyi arayarak hastanede Taner Savut'a benzeyen bir kişinin cenazesi olduğunu söyledi. Bunun üzerine Savut'un ağabeyi Ali Savut Adana'ya giderek DNA örneği verdi. Testin sonucunda cenazenin Savut’a ait olduğu belirlendi.





Hatayspor açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, sportif direktör Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı. Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun. Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin" ifadeleri kullanıldı.



