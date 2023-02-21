Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Spor

Taner Savut hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans enkazında kendisine bugüne kadar ulaşılamayan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut’a benzeyen bir cenazenin Adana’da olduğu belirlenince ağabeyinden DNA örneği alındı. Testin sonucunda cenazenin Savut’a ait olduğu belirlendi.

10:22 . 21/02/2023 Salı
DHA
Taner Savut

Taner Savut

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans da yıkıldı. Rezidansın enkazında yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sırasında geçtiğimiz günlerde Hataysporlu futbolcu Atsu'nun cansız bedenine ulaşılırken; aynı binada kaldığı bilinen Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'tan ise haber alınamamıştı.


DNA testi onayladı

Aile depremin ardından günlerdir enkaz başında endişeli bekleyişini sürdürürken; önemli bir gelişme yaşandı. Adana'dan bir kişinin aileyi arayarak hastanede Taner Savut'a benzeyen bir kişinin cenazesi olduğunu söyledi. Bunun üzerine Savut'un ağabeyi Ali Savut Adana'ya giderek DNA örneği verdi. Testin sonucunda cenazenin Savut’a ait olduğu belirlendi.


Hatayspor açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, sportif direktör Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı. Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun. Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin" ifadeleri kullanıldı.


#Taner Savut
#Hatayspor
#deprem
4 saat önce
default-profile-img
Taner Savut hayatını kaybetti
ABD’de kabus iki hafta: Kimyasal kazalar, UFO’lar ve balon operasyonu
Hatayspor Kulübü acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Fox TV muhabiri vatandaşlar tarafından deprem bölgesinden kovuldu: İnsanlar ölmüş yapmayın ya
AK Parti'nin "Cemre Hareketi" deprem bölgesinde 14 günde 300 bin poşet çöp topladı
Depremde yakınlarını kaybedenlere nakdi yardım desteği verilecek: İşte depremzedelere yapılacak yardımlar
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.