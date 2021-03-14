Spor Taner Taşkın istifa etti "Geri dönemem hataydı"
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Taner Taşkın istifa etti: "Geri dönemem hataydı"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, ikinci kez çalıştırmaya başladığı takımda aynı enerjiyi yakalayamadığını ifade ederek istifa etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Taner Taşkın
Taner Taşkın

TFF 1. Lig’in 26. haftasında Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.

Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İkinci kez çalıştırmaya başladığı Tuzlaspor’da aynı enerjiyi bulamadığını belirten Taşkın, istifa ettiğini şu ifadelerle duyurdu;

  • “Bugün oyuncu grubum galibiyeti çok istediler. Ellerinden geleni yaptıklarını söyleyebilirim. Geçen sene buraya geldiğimizde play-offun dışındayken almış olduğumuz galibiyetlerle play-offa giren bir ekibe sahiptik. Güzel günler yaşadık. Sezon başlarken de aynı rüzgarla kendi kendimize hedef belirledik. Bizim almış olduğumuz neticeler bizi zirveye itekledi. İyi iş yapıp 38 puanla bu takımı bırakmıştım. Ardından 4 haftalık bir ayrılık yaşadık. Maalesef futbolda hiçbir zaman dün yok hep aynı başarıyı istiyorlar. Dönmemdeki etken oyuncuların ‘geri gel beraber olalım’ çağrısıydı. Geri dönmem hataydı. Bu şekilde dönüş yaptık. Aynı Tuzlaspor’u bulduğumu söyleyemem. Takımı heyecanlandırma adına çok mesafe harcadık. Oyuncuların üzerinde büyük baskı var. Maç kazanamıyoruz. Harika bir mücadele vardı. Çocuklar çok istekliydiler fakat stresten dolayı girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Hiç pozisyon vermeden talihsiz gol yiyerek mağlup ayrıldık. En kötü berabere bitmesi gereken bir maçtı. Ben kendimde aynı enerjiyi bulmadığım için istifa ediyorum. Kendi adıma ve Tuzlaspor adına hayırlı olmasını diliyorum. Bu ayrılık her iki tarafa da hayırlı olsun.”


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