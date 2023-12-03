|
Spor

Taner Taşkın'dan TFF'ye çağrı: Bu maç araştırılsın

Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Tuzlaspor maçının hakemi Burak Olcar’ın yönetimine tepki göstererek, "Verdiği kararlar tamamen skandaldı. Bu maç ciddi anlamda araştırılsın. Futbolculuğum dahil ben böyle bir maç görmedim" dedi.

11:54 - 3/12/2023 Pazar
Güncelleme: 12:30 - 3/12/2023 Pazar
AA
Taner Taşkın hakem kararlarına isyan etti.
Taner Taşkın hakem kararlarına isyan etti.

Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında Bandırmaspor deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede ev sahibi ekip lehine üç kez penatı düdüğü çalındı. Tuzlaspor bu penaltılardan iksini kaçırdı. Bandırmaspor 90+6'da bulduğu golle hanesine 1 puanı yazdırmayı başardı.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, mücadeledeki hakem kararlarını eleştirdi.


Galibiyet parolasıyla sahaya çıktıklarını söyleyen Taşkın, "1 puanla dönüyoruz. Buna da şükür ediyoruz. Aslında futbolun konuşulmaması gereken bir gündeyiz. Futbolculuğum dahil ben böyle bir maç görmedim. Karşılaşmada yanlı kararlar ve futbolculara psikolojik baskı vardı" diye konuştu.

Hakem Burak Olcar'ın kararları Bandırmaspor cephesinin büyük tepkisini çekti.

İkinci yarıda hakeme inancı kalmadığını belirten Taşkın, şunları söyledi:


"Oyuncularım, ilk yarı bu kötü havaya ve zemine rağmen iyi bir performans gösterdi. İlk penaltıda sorun yok ancak ikinci penaltı doğru değil. VAR da müdahale etmedi. Oynamak istedik ama hakemin bütün takdir hakları karşı takım lehineydi. Kararları tamamen skandaldı. Bu maç ciddi anlamda araştırılmalı. Son yıllarda böyle bir maç görmedim. Çok ciddi paralarla takımlar kuruluyor. Bu şekilde karşı tarafın emeğine yazık etmek bana ayıp geliyor. Biz böyle ilerleyemeyiz. Şunları konuşurken utanıyorum. Hakkımızı arayabileceğimiz bir yer olması lazım. Hakem gözlemcisinin nasıl bir rapor vereceğini merak ediyorum. Son dakikada kazandığımız 1 puan bizim için moral oldu. Tuzlaspor'a karşı 50 maç oynasak 49'unu biz kazanırız ama maalesef şartlar böyle olunca yapacak bir şey kalmıyor. Tuzlaspor oyuncularına da bir şey demiyorum. Onlar da düşme potasında. Yerde yatmalarına da bir şey demiyorum. Dirençli bir futbol oynadılar çünkü kararlar hep onların lehineydi."








#1. Lig
#Tuzlaspor
#Bandırmaspor
#Taner Taşkın
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Trabzonspor'un net borcu belli oldu! TS Başkanı Ertuğrul Doğan resmen açıkladı