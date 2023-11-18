Taraftar grupları Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i protesto etti

İsrail'in insanlık suçu işlediği vurgulanarak, "Her fırsatta insan haklarından dem vuran Batılı ülkelerin, tüm dünyanın gözleri önündeki İsrail terörizmine hiçbir zaman ses çıkarmadığını bizler biliyoruz. Bundan dolayıdır ki tüm dünya, tüm insanlık ayakta ve kıyamda insanlık onuru için zalimin zulmünü meydanlarda haykırıyor ve haykırmaya da devam edeceğiz. İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım ve insanlık suçu, vicdanı olan herkesin sabrını taşırmıştır" ifadeleri kullanıldı.