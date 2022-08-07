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Taraftarlara hayran kaldı

Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saïss, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçının ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli savunma oyuncusu, taraftarların çok büyüleyici olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Taraftarlara hayran kaldı
Romain Saïss

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Kayserispor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar, taraftarlarının önünde baskılı oynadığı mücadeleyi Ghezzal'ın son dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan yeni transfer Saiss, taraftarların çok iyi olduğunu ve stadyumu doldurduklarına inanamadığını söyledi.

32 yaşındaki futbolcu, Vodafone Park'ın bambaşka bir yer olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Taraftarla ilgili çok şey duymuştum. İnanılmaz etkileyiciydi. Kariyerim boyunca çok iyi atmosferler gördüm ama şunu söyleyebilirim ki, burası bambaşka. Böyle bir taraftar için savaşmak bizim için iş olmuyor. İnanılmaz müthiş duygular içindeyim." cümlelerine yer verdi.

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