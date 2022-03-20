Taraftarların meşalesi stadı yaktı

Hollanda Eredivisie'nin 27. haftasında 63 puanla lider durumda bulunan Ajax sahasında 58 puanla 3. basamakta bulunan Feyenoord'u konuk ediyor. Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadelede çıkan yangın görüntülere takıldı.
Karşılaşmanın ilk dakikaları oynanırken kale arkasında bulunan taraftarların yaktığı meşale tribün ve reklam panoları arasında bulunan alana sıçradı.
Ufak çaplı bir yangına sebep olan olayda herhangi bir yaralanma olmazken tribün ve reklam panoları arasında kalan yerde ufak çaplı bir maddi hasar meydana geldi. Bu dakikalarda oyun durdu ve saha görevlileri yangına müdahale etti. Çıkan yangının söndürülmesinin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.
Ajax-Feyenoord maçında tribünlerde ufak çaplı yangın çıktı.pic.twitter.com/QOa8TeqA0m
Ajax-Feyenoord maçında tribünlerde ufak çaplı yangın çıktı.pic.twitter.com/QOa8TeqA0m— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 20, 2022