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Taraftarların meşalesi stadı yaktı

Hollanda 1. Futbol Ligi Eredivisie'de lider Ajax'ın sahasında Feyenoord'u konuk ettiği maçta, kale arkası tribününde taraftarların yakmış olduğu meşaleler ufak çaplı bir yangına sebep oldu. Olaya müdahale edilmesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Taraftarların meşalesi stadı yaktı
Ajax-Feyenoord

Hollanda Eredivisie'nin 27. haftasında 63 puanla lider durumda bulunan Ajax sahasında 58 puanla 3. basamakta bulunan Feyenoord'u konuk ediyor. Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadelede çıkan yangın görüntülere takıldı.

Karşılaşmanın ilk dakikaları oynanırken kale arkasında bulunan taraftarların yaktığı meşale tribün ve reklam panoları arasında bulunan alana sıçradı.

Ufak çaplı bir yangına sebep olan olayda herhangi bir yaralanma olmazken tribün ve reklam panoları arasında kalan yerde ufak çaplı bir maddi hasar meydana geldi. Bu dakikalarda oyun durdu ve saha görevlileri yangına müdahale etti. Çıkan yangının söndürülmesinin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.
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