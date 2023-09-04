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Spor

Tayfur Bingöl Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattı.

16:15 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Tayfur Bingöl

Tayfur Bingöl

Siyah-beyazlılar geçen sezon kadrosunda kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl'ü bonservisiyle kadrosuna kattığını açıkladı.


Beşiktaş'ın paylaşımı:

"Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl’ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.


Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl’e evine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz"


30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Beşiktaş'ta 34 maça çıkarken 2 gol atıp 2 asist yaptı.


Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü bu video ile duyurdu:





#Beşiktaş
#Tayfur Bingöl
#transfer
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