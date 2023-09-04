Tayfur Bingöl Beşiktaş'ta

Tayfur Bingöl
Siyah-beyazlılar geçen sezon kadrosunda kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl'ü bonservisiyle kadrosuna kattığını açıkladı.
"Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl’ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl’e evine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz"
30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Beşiktaş'ta 34 maça çıkarken 2 gol atıp 2 asist yaptı.