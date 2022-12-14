Tayfur Bingöl: "Hedefim forvet oynamak"

Tayfur Bingöl, transfer olma sürecini ve Beşiktaş kariyerini değerlendirdi.

"Beşiktaş camiası çok büyük"

Geçen sene şubat ayında Alanyaspor ile sözleşme uzattığı törende hayalinin Beşiktaş'ta oynama olduğunu açıklayan Tayfur, "Hayalim çok güzel başladı. Çok güzel devam ediyor. Beşiktaş'ta olmanın mutluluğunu her gün, her antrenmanda, armaya her baktığımda yaşıyorum ve kendi performansımı iyi buluyorum ama bunun da üzerine çıkmam gerekiyor. Gün geçtikçe çalışarak bunu yapacağıma inanıyorum. Beşiktaş camiası çok büyük. Her zaman, her saniye, saha içinde ve dışında zihnimizin açık olması gerekiyor" diye konuştu.

"Antalya kampı bizim için iyi oldu"

Tayfur Bingöl, Süper Lig'de geride kalan 14 haftalık performanslarıyla ilgili, "Lig çok çekişmeli geçiyor. Mayıs ayına kadar böyle gidecek. Yoğun bir tempo olacak. Hem hafta içinde hem de hafta sonunda maçlarımız olacak. Bu kamp dönemi bizim için iyi oldu. Şampiyon olabilmek için en iyi performansı sahaya yansıtmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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"Taraftarın desteğini hissettim"

Tayfur, Beşiktaş formasıyla siyah-beyazlı taraftarların önüne çıktığı ilk maçta mükemmel bir an yaşadığını dile getirdi, "Vodafone Park'a ilk çıktığımda çok güzel şeyler hissettim. Bunları anlatmam imkansız. 12-13 yaşlarımda İnönü Stadı'ndaki maçları izliyordum. Stada gidemesem bile televizyondan takip ediyordum. İlk maçımı oynadığımda inanılmaz bir atmosfer vardı. Bunun gerçek mi rüya mı olduğunu ayırt edemedim. Mükemmel bir an yaşadım. Taraftarın desteğini hissettim." şeklinde görüş belirtti.

"Yeni hedefim ileride forvet oynamak"

Farklı yerlerde iyi performans göstermesini teknik kapasitesine bağlayan Tayfur Bingöl, "Sol bek, sol açık, orta saha, stoperde de forma giydim. Oyun tarzlarına ayak uydurmamın en büyük faktörü Manchester City hayranı olmam. Yaklaşık 7 yıldır Manchester City'yi takip ederim. Oradaki oyun fonksiyonlarını, oyuncuları takip ederek kendimi geliştirmeye çalıştım. Uzun süreli bir geliştirmeydi. Sonrasında sahaya yansıttım. Böyle bir şey oldu. Şuandaki yeni hedefim ileride forvet oynamak. Kendimi güncelleyip ilerleyen zamanda forvete uyum sağlamaya çalışacağım. Gol hissiyatım çok fazla. Bugüne kadar sadece forvet oynamadım. Burayı da oynarsam profesyonel futbol hayatım boyunca her bölgede forma giymiş bir oyuncu olacağım" ifadelerini kullandı.

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"Forvette 20 gole katkı yapabilirim"

Forvet oynaması durumunda 20 gole katkı verebileceğine inandığını aktaran tecrübeli futbolcu, "Sahanın her yerinde rahat ediyorum. Gol ve asist yüzdem çok fazla. Asistlerle birlikte toplam 20 gole ulaşabilirim. Bunu başarabileceğime inanıyorum" dedi.