​Taylan, Altay ve Halil ilk kez

A Milli Futbol Takımı’nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın 24 Mart’ta Hollanda, 27 Mart’ta Norveç ve 30 Mart’ta Letonya ile oynayacağı maçlar için aday kadroda şu oyuncular yer aldı:
Kaleciler
- Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor).
Savunma
Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare, Caner Erkin (Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre).
Orta saha
- Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir).
Forvet
Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cenk Tosun (Beşiktaş).
Fransa krizi aşıldı
- Fransa’da forma giyen Türk futbolcuların, A Milli Takım maçları için Türkiye’ye gelmesinin önü açıldı. Milli maçlar sonrası Fransa’da karantinaya girecek futbolcular, kulüpleriyle yaptıkları görüşmenin ardından gerekli izinleri aldı. Türkiye Futbol Federasyonu; Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik’in yanı sıra Le Havre’de oynayan Umut Meraş için Fransa’ya özel uçak gönderecek. 4 futbolcu, oynanacak 3 milli maçın ardından yine özel uçakla Fransa’ya dönecek.