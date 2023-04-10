Genç stoper, siyah-beyazlı formayı 22 maç giyerken 2 gol attı.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ettiği derbinin 11.dakikasında sakatlanarak oyunu Tayyip Talha Sanuç ameliyat edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Futbol A Takımımızın 2 Nisan 2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sağ diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması geçiren futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç, Acıbadem Altunizade Hastanesinde Prof. Dr Alper Kaya, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu ve Doç Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edildi. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs onarımı uygulanan oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanması planlanmaktadır" denildi.
23 yaşındaki stoper sezonu kapatırken, çevresine yeni sezona daha güçlü başlayacağını söylediği gelen bilgiler arasında.