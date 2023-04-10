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Spor

Tayyip Talha ameliyat edildi

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde dizinden sakatlanarak oyunu yarıda bırakan Tayyip Talha Sanuç, ameliyat edildi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:49 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Genç stoper, siyah-beyazlı formayı 22 maç giyerken 2 gol attı.

Genç stoper, siyah-beyazlı formayı 22 maç giyerken 2 gol attı.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ettiği derbinin 11.dakikasında sakatlanarak oyunu Tayyip Talha Sanuç ameliyat edildi.


Kulüpten yapılan açıklamada; "Futbol A Takımımızın 2 Nisan 2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sağ diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması geçiren futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç, Acıbadem Altunizade Hastanesinde Prof. Dr Alper Kaya, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu ve Doç Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edildi. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs onarımı uygulanan oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanması planlanmaktadır" denildi.


23 yaşındaki stoper sezonu kapatırken, çevresine yeni sezona daha güçlü başlayacağını söylediği gelen bilgiler arasında.


#Süper Lig
#Beşiktaş
#Tayyip Talha Sanuç
1 saat önce
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