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Spor

Larkin ve Wilbekin'e ceza

TBF, bu yaz Milli Takıma gelmeyen Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'e 5 maç men cezası verdi.

18:23 . 26/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Larkin - Wilbekin

Larkin - Wilbekin

Türkiye Basketbol Federasyonu, bu yaz oynanan FIBA Olimpiyat elemeleri karşılaşmaları için kadroya davet edilip katılmayan Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'e 5 maç men cezası ile 90 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.


TBF'den yapılan aldığı kararları şu şekilde açıkladı:

"1 - E.2023/280

Anadolu Efes Spor Kulübü basketbolcusu Deshane Davis Larkin’in, Milli Takımlar Direktörlüğü’nün 23.06.2023 ve 14.07.2023 tarihli yazıları ile davet edildiği 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 37/1. maddesi gereğince takdiren 5 müsabakadan men ve 90.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/282)

2 - E.2023/281

Fenerbahçe Spor Kulübü basketbolcusu Scott Jordan Wilbekin’in, Milli Takımlar Direktörlüğü’nün 23.06.2023 ve 14.07.2023 tarihli yazıları ile davet edildiği 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 37/1. maddesi gereğince takdiren 5 müsabakadan men ve 90.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/283)


Karar verilmiştir"





#TBF
#Türkiye
#Larkin
#Wilbekin
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