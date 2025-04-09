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TBMM kupası Düzce’de yapıldı

TBMM kupası Düzce’de yapıldı

10:569/04/2025, Çarşamba
IHA
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TBMM kupası Düzce’de yapıldı
TBMM kupası Düzce’de yapıldı

Düzce’de gerçekleştirilen 23 Nisan TBMM Kupası Taekwondo müsabakaları tamamlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İl Spor Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 23 Nisan TBMM Kupası Taekwondo mücadelesi sona erdi. 18 Temmuz Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalara 200 sporcu katıldı.

Hem eğlence hem rekabet dolu anların yaşandığı yarışmalar sonunda başarılı sporculara madalyaları Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Hamit Sakal tarafından takdim edildi.

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