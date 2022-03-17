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Teixeira dışarı Talisca içeri

Beşiktaş, eski oyuncusunu yeniden almak için Teixeira ile yollarını ayırmaya çalışacak. Kartal, Teixeira’nın 3.5 milyon Euro maliyetinden kurtulursa, bunu Talisca transferine aktaracak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Teixeira dışarı Talisca içeri
Talisca, bu sezon oynadığı 24 maçta 15 gol attı.

Beşiktaş, önümüzdeki sezonun çalışmalarına erkenden başladı.

Gelecek sezon için Gedson Fernandes’le anlaşan siyah-beyazlılar, daha önce Beşiktaş’la şampiyonluk yaşayan Anderson Talisca’nın durumunu da yakından takip ediyor.

Sezon başında Çin’in GuaZ FC kulübünden Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımına transfer olan Brezilyalı oyuncu, kulübüyle sorun yaşıyor.

Yıllık 6.5 milyon Euro kazanan ve 3 senelik sözleşmesi bulunan Talisca’nın ayrılmak istediği ifade edildi. 28 yaşındaki oyuncu, bonservisini alırsa kendisine teklif yapılacak.

Teixeira ile yollar ayrılırsa bu oyuncunun 3.5 milyon Euro’yu bulan maliyeti Talisca için kullanılacak.

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