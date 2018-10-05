Tek gülen Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda temsilcimiz Fenerbahçe, Slovakya ekibi Spartak Trnava’yı 2-0 yenerek rahat bir nefes aldı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri İslam Slimani (2) kaydetti. Gruplardaki ilk maçında Dinamo Zagreb’e 4-1 yenilen ve Süper Lig’de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, bu sonuçla hem taraftarlarını sevindirdi hem de ligdeki Başakşehir maçı öncesi moral buldu.

Orta saha mücadelesi şeklinde başlayan maçın ilk tehlikeli atağını F.Bahçe geliştirdi. 20’de Frey’in ceza sahası içine ortasında Slimani’nin kafa vuruşu kalecide kaldı. 23’te gelişen Spartak Trnava atağında Kadlec’in sert şutu az farkla auta gitti. 31. dakikada Eljif’in soldan ceza sahası içine yaptığı ortada Slimani’nin harika kafa vuruşunu kaleci aynı güzellikte çelmeyi başardı.

51. dakikada F.Bahçe öne geçti. Eljif’in kullandığı kornerde Skrtel’in kafayla indirdiği topu kaleci uzaklaştıramayınca fırsatçılığını konuşturan Slimani, Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi. 68’de Ayew’in soldan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Slimani kafa vuruşuyla skoru belirledi: 2-0. Gruptaki diğer maçta Dinamo Zagreb, deplasmanda Anderlecht’i 2-0 yendi.

Çok hassas bir süreçteyiz

Fenerbahçe’de alınan kötü sonuçların ardından geleceği tartışılmaya başlanan Phillip Cocu, FOX Sports Hollanda’ya verdiği röportajda sarı-lacivertli takımdaki son durumu değerlendirdi. “Şu anda çok hassas bir süreçteyiz. Böyle bir ortamda futbol oynamak zor. Oyuncular, futbol oynamak yerine savaşmak zorundalar” diyen Hollandalı çalıştırıcı, “UEFA Finansal Fair-Play kuralları nedeniyle kulübümüz fazla para harcayamadı ve bazı oyuncularımız satıldı. Sezon başlamadan önce iki önemli oyuncumuzu satıp dört yeni ismi transfer ettik. Aramıza yeni katılan futbolcuların vizyonumuza ve Türkiye ligine alışmaları için zamana ihtiyaçları var” ifadelerini kullandı. Kulübün kendisine olan desteğini kesinlikle hissettiğini kaydeden Cocu, “Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte böyle bir şeyin olmasının bir anlamı var. Fenerbahçe, sezona bu şekilde başlamaya alışık değil. Herkes başarı istiyor ve eğer tersi olursa gerek taraftarlar gerekse de medyanın direnciyle karşılaşıyorsunuz. Elbette bu durum hiç de tuhaf değil. Bana da istifa etmem yönünde iletilmiş herhangi bir talep yok” diye konuştu. Fenerbahçe Teknik Direktörü, “Türkiye’de duygular diğer ülkelere göre biraz daha yoğun yaşanıyor. Hâl böyleyken kendinizi korumak zorundasınız çünkü bazen duygular daha baskın çıkabiliyor. Bununla iyi bir şekilde başa çıkmak gerekiyor” dedi. Bu arada Cocu dünkü maçtan sonra ise “Moral ve özgüven açısından önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularım adına mutluyum, galibiyet için çok çalıştılar” açıklamasını yaptı.

Slimani gol hasretini bitirdi

Fenerbahçe’nin Cezayirli santrforu İslam Slimani, 4 maçlık gol hasretine son verdi. Sarı-lacivertli formayla ilk golünü Süper Lig’de Kayserispor’a atan tecrübeli oyuncu, 4 maç sonra rakip fileleri 2 kez havalandırarak, bu sezonki gol sayısını da 3’e yükseltti. Spartak Trnava maçından sonra açıklama yapan Slimani, “Takım olarak zor günler geçiriyorduk. Güzel bir reaksiyon gösterdik. Bu skor bize ilerisi için güven verecektir. Çok daha iyi olacağız” dedi.

F.Bahçe 3 maç sonra kazandı

Dünkü maça kadar oynadığı son resmi müsabakada Dinamo Zagreb ve Çaykur Rizespor’a farklı kaybeden sarı-lacivertliler, derbide de Beşiktaş’la 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, Spartak Trnava’yı 2-0 geçti ve 16 Eylül’deki Atiker Konyaspor galibiyetinden sonra ilk kez kazanmayı başardı.

* Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy’de 2 yıl sonra galip geldi. Sarı-lacivertliler, 24 Kasım 2016’da Ukrayna temsilcisi Zorya’yı 2-0 mağlup ettikten sonraki 4 maçında 3 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı.

* Slimani’nin yerine oyuna giren Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Mehmet Topal, profesyonel kariyerinin 500. kulüp maçına çıktı.