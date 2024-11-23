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Teknik direktör Ersin Aka cinayetine ilişkin 13 şüpheli gözaltına alındı

Teknik direktör Ersin Aka cinayetine ilişkin 13 şüpheli gözaltına alındı

10:4523/11/2024, Cumartesi
AA
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Teknik Direktör Ersin Aka, saldırı sonrası hayatını kaybetti.
Teknik Direktör Ersin Aka, saldırı sonrası hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Edirne'de 13 kişi gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştirenlerin de aralarında olduğu şüphelilerin kente geldiğini tespit etti. Kent merkezi ve bazı ilçelerde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile Edirne İl jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli yakalandı.


Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, Tekirdağ'a götürülmek üzere Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Olay


Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi'nde yolda yürürken maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Teknik Direktör Ersin Aka, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Saldırının olduğu bölgede 25'e yakın boş kovan tespit edilmişti.




#Ersin Aka
#Çorluspor 1947
#Saldırı

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