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Spor

Tercihler işe yaramadı

Beşiktaş'ta Trabzonspor önünde alınan ağır mağlubiyet sonrası hem Şenol Güneş'in ilk 11 tercihi hem de şans bulan oyuncuların bu fırsatı kullanamaması eleştiri konusu oldu.

09:52 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Şenol Güneş'in Trabzonspor maçındaki kadrosu

Şenol Güneş'in Trabzonspor maçındaki kadrosu

Beşiktaş'ta önceki gün Trabzonspor deplasmanından alınan ağır yenilginin etkileri sürüyor.


Teknik direktör Şenol Güneş, maçın ardından oyuncularla toplantı yaparak hatalarını tek tek dile getirdi. Kötü bir gün geçirdiklerini ve toparlanmaları gerektiğini dile getiren deneyimli teknik adam, aynı hataları diğer maçlarda yapmamalarını istedi.


Bu maçta ideal kadroyu bozan ve daha çok kulübede yer alan oyunculara görev veren Şenol Güneş, verilen şansların iyi kullanılmadığını düşünüyor. Özellikle Hırvat oyuncu Ante Rebic'in beklentileri karşılayamaması dikkat çekti. Muleka'yı keserek Rebic'i sol önde sahaya süren Güneş, bu konuda kararını gözden geçirecek.


İlk 11 eleştirisi

Aboubakar'ın yedek kulübesine çekilmesi de camiada eleştirilere neden oldu. Güneş'in yanlış tercih yaptığını düşünen siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada eleştirilerde bulundu. Masuaku da maça kulübede başladı. Sol bekte oynayan Onur Bulut'un performansı da düşük kaldı.







#Beşiktaş
#Şenol Güneş
#Trabzonspor
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