Terminatör gibi Beşiktaş

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael, önceki gün kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atmasının ardından takımın başında idmanlara başladı. Beşiktaş’ın başında ilk maçında ligde 70 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor’la karşılaşacak olan Fransız teknik adam, adeta kendisine hızlandırılmış kurs uyguluyor.

46 yaşındaki çalıştırıcının, idmanlardan arta kalan zamanda bordo-mavili takımın maç görüntülerini izlemeye başladığı kaydedildi. İsmael’in, Trabzonspor’un artıları ve eksilerini belirleyerek, rakibine sahada üstünlük kuracak bir taktik belirlemek için yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Şu an için otelde kalan deneyimli çalıştırıcının tesislere geçerek takımla daha çok mesai harcamayı düşündüğü de kaydedildi.

Valérien Ismaël: “Şimdi çok çalışma zamanı.” 💪#BoğazınKartalı pic.twitter.com/0V1KTapGF7 REKLAM March 26, 2022

Rakip koşturulacak

Beşiktaş’la 2 idmana çıkan deneyimli çalıştırıcının farkını hissettirmeye başladığı kaydedildi. Oyunculara değişik pas organizasyonları çalıştıran İsmael’in tempolu pas ve hızlı geçişleri oturtmaya çalıştığı belirtildi. Fransız çalıştırıcının üzerinde durduğu noktalardan birinin topu ayakta tutmadan hemen çıkarmak olduğu da kaydedildi. Oyuncularından bu yolla rakibi topun peşinde koşturarak yormalarını isteyen Fransız çalıştırıcının, oluşacak boşluklara sızarak da gol yollarında etkinlik amaçladığı ifade edildi. Önceki gün basın toplantısında oyun felsefesinin tempo üzerine kurulu olduğunu belirten 46 yaşındaki çalıştırıcının, bunu takımla sahaya da yansıtmak istediği belirtildi.

‘Terminatör’ lakaplı Ismael’in kafasında, lakabına uygun bir Beşiktaş oluşturmak olduğu yorumları yapıldı.

REKLAM

SPOR Beşiktaş antrenmanında dikkat çeken görüntü